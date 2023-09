PSOE y PP se unen para desmontar dos mociones de Vox llenas de fallos

José Ángel Campillo Soria

Se veía venir que las dos mociones que Vox presentó en el pleno no iban a tener recorrido y no por lo que pudiera decidir el resto, sino por los patentes fallos de sus deseos y enunciados. PSOE y PP desmontaron las exposiciones relativas a San Juan de Duero y el polígono de Valcorba ante un Fernando Castillo que parecía no ser consciente ni antes ni después de los defectos de sus planteamientos. Se los recordaron ampliamente el equipo de Gobierno y los populares, que por lo demás debatieron por su cuenta cuestiones que las mociones sugerían. Estuvieron completamente de acuerdo en que el Ayuntamiento no puede acudir a las ayudas del 2% Cultural del Estado para actuar en los Arcos, como quería Vox, pues, entre otras cosas, el monumento no es de titularidad local. Y en que es imposible que el suelo estatal de Valorba revierta a la ciudad, por mucho que se suplique a Sepes por impulso de Vox. Estas parcelas jamás han sido municipales y mal puede el Estado ‘regresarlas’.

El documento sobre el claustro no llegó a votarse, haciendo caso Castillo a la petición del PSOE de que lo retirara. Con Valcorba se llegó a la mano alzada y el equipo de Gobierno y PP rechazaron, con toda lógica, la fabulosa propuesta.

Acudir al 2% Cultural para redactar un proyecto que remedie la «situación de degradación» de San Juan de Duero es una «clara oportunidad» que hay que aprovechar, sostuvo Castillo, tras las «diligencias» de su partido ante el consejero de Cultura. En cuanto a Valcorba, la idea era que «formalmente se solicite al Sepes» que «asuma la reversión del 51% del suelo del que es titular» para que «la titularidad pase a ser municipal». Castillo aprovechó para mostrar su disconformidad con «más zonas peatonales que alargan los viajes en coche tan necesarios para determinados transportes».

Los representantes de Vox parecían ser los únicos en el salón de plenos que desconocían lo que se avecinaba. El alcalde, Carlos Martínez, quiso creer que «por ignorancia y no por falta de trabajo» reclamaba Castillo que el Ayuntamiento asumiera la iniciativa y el coste sobre San Juan de Duero, de titularidad estatal y gestión de la Junta. «Se ha equivocado una vez más de ventanilla», resumió.

El alcalde no entró en los desaciertos de esta moción. Y es que la popular Belén Izquierdo se le había adelantado por el orden de su turno. «Aquí no estamos para perder el tiempo», clamó Izquierdo, quien se centró en las bases del 2% Cultural. No sólo en lo referido a que el beneficiario será el titular del monumento (o en su caso, el que tenga la cesión de uso), sino también en la exclusión que las bases hacen de las propiedades del Ministerio de Cultura, como es el caso de los Arcos. Por no acertar, Vox no puso bien ni la fecha de la publicación de la convocatoria. El 23 de julio, «no se pudo publicar nada en el BOE, ya que era domingo». En su moción «formulada de oídas», Castillo tenía que haberse remontado al 22 de julio.

Sobre la pretendida reversión de Valcorba, Sepes no es titular del 51%, sino del 41%, mencionó Izquierdo. En su momento, la entidad entró en el polígono al adquirir suelo a particulares por más de 17 millones de euros. Sería «el valor que como mínimo quieren que desembolsen los sorianos». Ni siquiera sería posible un ‘regalo’a Soria. Sepes «es una sociedad con ánimo de lucro».

Con estas cosas, el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Muñoz, poco pudo aportar sobre los fallos, más allá de lo evidente. «Es imposible, porque los terrenos nunca fueron del Ayuntamiento de Soria», explicó el concejal, quien consideró que Castillo igual «viene aquí a divertirse». De paso, Muñoz explotó el filón que daban las pretensiones de Vox en relación a sus consejeros. Si la de San Juan de Duero daba pie a ‘pinchar’ en dirección a Gonzalo Santonja (que no hace «ni puñetero caso», según el alcalde), la de Valcorba suponía lo mismo con Mariano Veganzones. «Su Consejería ¿que hemos hecho? ¿tenemos algo que llevarnos a la boca?», se preguntó Muñoz. De Industria y en materia de suelo, «cero euros» de inversión en la capital.

Por otra parte, el pleno dio el visto bueno con los votos de PSOE y PP a la modificación presupuestaria para incorporar 2,9 millones y seguir con las inversiones de fondos europeos. El plan del casco viejo (EDUSI) se ‘refuerza’ con un millón, ligado a materias como la Audiencia y el turismo. Los 1,9 millones restantes van al aparcamiento de Doctrina y el carril bici. Esto último motivó el ‘no’ de Vox por su oposición a las zonas de bajas emisiones. Por unanimidad los grupos dieron la conformidad a las bases de ayudas a países en vías de desarrollo, con una reserva de 142.000 euros.