El comité impugnará el ERTE si Losán sigue adelante

Irene Llorente Soria

Concluido el periodo de negociaciones sobre el ERTE de Losán sin acuerdo entre el comité de empresa y la dirección, los representantes de los trabajadores aseguraron ayer que impugnarán el expediente si la compañía sigue adelante con su propuesta. No obstante, Losán tiene ahora 15 días para presentar el ERTE ante la Autoridad Laboral. Mientras tanto, el comité ha solicitado reunirse con el Ayuntamiento de Soria y la Diputación Provincial para trasladar a ambas administraciones públicas la situación social.

Ayer, último día de negociaciones sólo sirvió para que los representantes de los trabajadores firmaran el acta de desacuerdo dado que la empresa no presentó ninguna nueva alternativa a su propuesta final, de nueve meses con una afectación por trabajador de hasta 180 días, lo que supone un 66%. «No tiene sentido que con el anterior ERTE Losán pidiera su fin el 19 de abril y tenía una afectación máxima por empleado del 36% y ahora se duplique», indicó el secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de CC OO del Hábitat de Castilla y León, Óscar Ferrero.

Y es que el comité sigue convencido de que es un ERTE fraudulento porque la empresa no alega causas económicas, sino productivas, vinculado directamente con una línea de aglomerado que está totalmente muerta y lleva 35 años sin actualizar, algo «totalmente ajeno a los empleados y que no tienen por qué pagar el hecho de que la empresa no invierta en sus instalaciones desde hace tanto tiempo».

Es más, Ferrero añadió que el comité ha pedido los contratos de Losán con empresas externas con las que trabaja el aglomerado en estos momentos, algo que es inconcebible precisamente porque una firma que está planteando un expediente temporal pero contrata con empresas de fuera de la provincia lo que en Soria no produce.

Además, a los representantes de la plantilla les suena también ‘raro’ el hecho de que Losán condicione la afectación, que en principio planteaba de un máximo de 180 días por trabajador del total de nueve meses de ERTE, a la formación del empleado para ocupar otros puestos de trabajo, dado que si éste se negara su afectación podría ser del 100%.

La empresa tiene ahora 15 días para presentar el expediente ante la Autoridad Laboral. José María Magariños, jefe de planta, indicó a este periódico que la dirección está deliberando los pasos a seguir, de modo que habrá que esperar para conocer si finalmente le da traslado, eso sí, sin acuerdo.

Así, su propuesta de ERTE sería de nueve meses con un máximo de afectación de 180 días por trabajador y condicionado además a la formación del empleado para ocupar otros puestos de trabajo, un complemento de siete euros por día hasta alcanzar los 180 días y de 11 euros para aquellos empleados que se vean afectados más de 180 días. Y la actualización del convenio, que Losán ofreció una subida de un 3% desde enero de este año para aplicar en 2023 y un 2,5% para 2024- al principio para 2023 planteaba un 2,5% pero desde la firma del ERTE. Lo que sí que acordaron ya la semana pasada es que la aplicación del expediente será para toda la plantilla, 168, sólo prescindiendo del personal del aserradero, 54 empleados.

El comité se mantuvo en el ERTE de seis meses de duración, pero de un máximo de afectación de 120 días naturales por cada empleado, es decir del 50%, y que los de más de 58 años salgan del expediente, con otras medidas por parte de la empresa para ellos. Y un complemento por ERTE de nueve euros por día desde el inicio del expediente. Sin olvidar la actualización del convenio, que los representantes de los trabajadores siguen insistiendo en exigir un 4% para 2023 y para 2024.

El comité cree que sí que lo presentará, pero ya advirtió que en el momento en el que lo haga lo impugnará: «Si ejecuta o no es una decisión de la empresa, y si lo hace nosotros inmediatamente presentaremos la denuncia», aseguró Ferrero. Mientras tanto, los representantes de los trabajadores han pedido reuniones en el Ayuntamiento de Soria y la Diputación Provincial para trasladar a ambas administraciones públicas la situación social de la plantilla.