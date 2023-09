Silvia Largo anuncia su dimisión como presidenta de Soria Ya

Los frustrantes resultados alcanzados por Soria Ya en las elecciones generales del pasado 23 de julio se han cobrado su primera 'víctima insigne'. Se trata de la presidenta de Soria Ya, Silvia Largo, quien anunció esta semana, durante la celebración de una asamblea de la formación sorianista, su intención de dimitir del cargo, según ha sabido Heraldo Diario de Soria y ha confirmado el secretario general, Ángel Ceña.

La dimisión se hará oficial a través de un documento que previsiblemente remitirá al partido Largo. La aún presidenta ha durado muy poco en el cargo, ya que el fue el pasado 17 de diciembre cuando se confirmó su llegada a la presidencia, por lo que apenas ha permanecido 9 meses en la misma.

Detrás de esta dimisión se encuentra el descontento y la decepción derivados de los resultados alcanzados por Soria Ya en las pasadas elecciones generales del 23 de julio, en los que la formación sorianista no logró los objetivos planteados inicialmente, esto es, alcanzar representación en el Congreso de los Diputados y en el Senado. PP y PSOE se repartieron los escaños, uno cada uno en la Cámara Baja y 3 para los populares y 1 para los socialistas en la Cámara Alta.

Ceña no ha escondido este sábado, durante la celebración de la asamblea anual de la Coordinadora de la Revuelta de la España Vaciada, que Largo estaba "decepcionada" por el resultado. "Nuestra propuesta no ha sido comprendida por la sociedad soriana. Yo también he pasado un mal verano. Había mucho trabajo detrás que se hace de forma mayoritariamente altruista, y la voluntad de Largo era la de dejarlo".

Ceña ha ido más allá y ha resaltado que "es probable que tuviéramos expectativas infundadas y que el listón estuviera muy alto con respecto a las elecciones autonómicas, cuando logramos tres procuradores. No dejamos de ser unos novatos en la política y la realidad es que el debate se ha polarizado mucho, como no se había visto en mucho tiempo, y no lo supimos ver".

El secretario de Soria Ya ha admitido que "en las pasadas elecciones no se hablaba de las autovías, sino de derogar el sanchismo o que viene Vox. Han calado más esos mensajes y no los supimos ver".

Ceña ha reiterado que "es mucho trabajo para nosotros y, aún con todo, logramos el 19% de los votos, el porcentaje más alto de toda España que se quedó sin representación. Por ejemplo, el BNG con el 10% obtuvo representación en La Coruña".

"Da rabia", ha señalado el portavoz de Soria Ya en las Cortes de Castilla y León. "Ahora se está hablando de amnistía y de una Ley de amnistía para un complejo de comportamientos penales, en vez de hablar del problema de la despoblación que sufren zonas del país. ¿Cómo combates eso?", se ha preguntado el secretario de los sorianistas.

"El problema de la despoblación ha desaparecido de la escena", se ha lamentado. Para la sustitución de Largo, cuando presente el documento de renuncia, la previsión que marcan los Estatutos es que se celebre una asamblea en la que se elija al nuevo presidente o presidenta.