Martínez Mínguez ratifica el compromiso de Soria con los ODS en la ONU

José Sosa Soria

La sede de la ONU en Nueva York acoge hoy y mañana el Foro de Gobiernos Locales y Regionales con el título ‘Acción y liderazgo desde la base hacia el plan de rescate de las personas y el planeta’. Este evento antecede al Foro Político de Alto Nivel, Cumbre de los ODS, que se celebra los días 18 y 19 sobre el Desarrollo Sostenible bajo los auspicios de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas y con la presencia de los jefes de estado. De esta forma, se trabaja la agenda 2030 y la implementación de los ODS a escala con todos los territorios y sus unidades de representación incluidos en el debate. Para el alcalde Carlos Martínez siempre ha sido importante “el trabajo multinivel, territorializado, a escala y que la voz de los gobiernos locales sea escuchada”. Hoy ha tenido la oportunidad de trasladar “la palabra de Soria y con ella de todas las Sorias” en un foro internacional en la ONU.

Durante las cuatro sesiones, las dos primeras centradas en las entidades locales y regionales, el alcalde de Soria, Carlos Martínez y representante de CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos) comparte foro de debate con cerca de decenas de alcaldes de todo el mundo comenzando por el alcalde de la ciudad anfitriona de Nueva York, Eric Adams, que ha sido el encargado de abrir hoy la jornada matinal junto a Carolina Cosse, Intendente de Montevideo, Uruguay, y Maimunah Mohd Sharif, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, y junto a Emilia Saiz, Secretaria General, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos.

El alcalde de Nueva York ha explicado que “los gobiernos locales somos la anatomía de la realidad. No vamos a tener un mundo saludable si no sabemos tratar el problema desde dentro y nos quedamos en los síntomas. No tendremos un mundo mejor sin igualdad de género. Estamos en un planeta sin fronteras, el cambio climático, la inmigración nos afecta a todos. No podemos hacer caso omiso a las causas-raíces del cuerpo, de nuestro planeta. No hay nadie que lo sepa mejor que los alcaldes”

Tras la apertura de la sesión, el alcalde Carlos Martínez ha participado en la mesa de apertura de las 12.00 horas (18.00 horas en España). La misma ha tenido como hilo conductor el papel de los gobiernos locales y regionales para unirse a la Acción Colectiva de la ONU y hacer realidad las transiciones hacia los ODS. La mesa ha estado moderada por por Emilia Saiz, Secretaria General, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Junto a Carlos Martínez han completado la mesa de trabajo. Pamela Coke-Hamilton, Directora Ejecutiva, Centro de Comercio Internacional, Paola Pabón, Gobernadora, Pinchincha, Ecuador, Uğur İbrahim Altay, Alcalde, Konya, Turquía, Yvonne Aki-Sawyerr, Alcaldesa, Freetown, Sierra Leona, Horacio Rodríguez Larreta, Alcalde, Buenos Aires, Argentina, y Elizabeth Dowdeswell, Vicegobernadora de Ontario (Canadá).

Carlos Martínez ha querido comenzar su alocución acordándose de Marruecos y Libia y trasladando la solidaridad con la ciudadanía de ambos países. También ha querido destacar la oportunidad de ver abiertas, través de CGLU, las puertas de la ONU con el altavoz que supone para los gobiernos locales.

En su intervención, ha destacado “la importancia de asumir nuevos retos para conseguir los ODS y eso pasa por una medición del bienestar y el desarrollo más allá del PIB y con escalas territoriales bien definidas y analizadas con su situación real del presente y con planes concretos de acción”. El representante soriano ha añadido que convertir en realidad estos desafíos “se conseguirá si se rediseña la financiación analizando el cuánto, pero también el qué y sobre todo si se tiene en cuenta a los gobiernos locales como una oportunidad para conseguir ese rediseño ahora que nos toca repensar, evaluar y acelar los ODS”.

Para concluir ha insistido en “la necesidad de institucionalizar el papel de las entidades locales y ser valientes apostando por la igualdad de género”

Durante este segmento, los gobiernos locales y regionales han repasado sus compromisos con la Agenda 2030 que pueden movilizar el liderazgo y la inversión para llevar el progreso transformador a escala local. Se ha hecho hincapié en cómo estos compromisos contribuyen a la ejecución de la Iniciativa de Alto Impacto sobre la Localización. El objetivo es inspirar y demostrar que la localización es clave para hacer realidad las seis principales transiciones de los ODS, los cinco medios críticos de implementación y la prioridad transversal de la igualdad de género.