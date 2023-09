Soria Ya está en contra de la amnistía y ve "más cerca otras elecciones que un Gobierno de Sánchez"

Pilar Pérez Soler Soria

Poco más de siete horas ha tardado Soria Ya en responder al presidente del PP, Benito Serrano, que esta mañana interpelaba a la formación sorianista, y más concretamente a Ángel Ceña, sobre si apoyaba un Gobierno de Sánchez con la "amalgama" de partidos con que está dispuesto a pactar el presidente en funciones para volver a serlo. Soria Ya se manifiesta claramente en contra de la amnistía, tal y como asegura en un comunicado que acaba de remitir en el que, sin embargo, no se pronuncia de forma expresa sobre su apoyo al referido Gobierno "amalgama", aunque sí desvela sus "líneas rojas".

"En un país democrático, con separación de poderes, como es España, con un sistema de derechos y garantías consolidado, no caben amnistías de ningún tipo y bajo ninguna circunstancia. Ni por cuestiones económicas, fiscales o políticas, y mucho menos, como moneda de cambio", deja claro la formación de Ángel Ceña.

El partido replica a Serrano que, en el caso de que los sorianistas tuvieran representación en el Congreso, sus líneas rojas son la Constitución y la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU. “Es prácticamente imposible que apoyemos opciones que estén fuera de ahí. De todas formas, vemos más próximas unas nuevas elecciones en enero que un nuevo Gobierno de Sánchez en unas semanas”, agregan.

El comunicado obvia la dimisión de su presidenta, Silvia Largo, que ha dejado su cargo tras nueve meses al frente por los malos resultados en las nacionales, al igual que ha hecho esta mañana el presidente del PP al ser preguntado al respecto, sin querer entrar en cuestiones internas de otros partidos.

Para Soria Ya, Benito Serrano “pierde su tiempo haciendo unas preguntas que ahora mismo son política ficción”, a la vez que le recuerda que no están en la situación que plantea, puesto que no tienen representación en el Congreso y el Senado, razón por la que, argumentan, "dedicamos nuestros esfuerzos a hacer propuestas en las Cortes autonómicas. De haber podido negociar una investidura con uno u otro partido, seríamos exigentes con las demandas históricas de Soria, no como los actuales representantes de PP y PSOE, que se diluyen en el hemiciclo”.

A juicio del partido sorianista, las declaraciones de Serrano evitan entrar en el barro político “donde hay personas que pasan demasiado tiempo para distraer de lo realmente importante; barro en el que, sin ton ni son, el señor Serrano parece querer meter a Soria YA, ahora curiosamente a pocos días de que se vote la investidura de Núñez Feijóo”, señalan.

Los sorianistas concluyen pidiendo calma al presidente del PP, a quien recuerdan que Soria YA "acata, respeta y defiende el actual marco constitucional dentro de un Estado social y democrático de Derecho, de convivencia e igualdad entre españoles. Aunque esto último en ocasiones no se cumpla".

Este martes, los procuradores sorianistas preguntarán a Fernández Mañueco en las Cortes sobre las empresas que está previsto que se instalen en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) de Garray; por el aumento del número de traslados de enfermos desde Soria a hospitales de fuera de la provincia y, fuera del orden de preguntas a los consejeros de la Junta, Ceña defenderá una moción en la que propondrá una batería de propuestas para luchar contra la despoblación.