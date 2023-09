Miguel Ángel Tobías: «La mayoría de personas ya no viven vivas»

Antonio Carrillo Soria

Locuacidad para darse un momento de silencio, experiencias ajenas para buscar las propias. El comunicador, director de cine y productor Miguel Ángel Tobías ofrece hoy en Soria dos sesiones de trabajo con su serie ‘El Camino Interior’ como eje pero con un calado personal para cada uno de los asistentes. Adalid de que la salud mental deje de ser un tabú y esté atendida con medios suficientes, la intención es mostrar ese mensaje en la Audiencia de la mano de Caja Rural por la mañana a los adolescentes (‘El guión de tu vida’, de 10.30 a 13.00 horas) y por la tarde a adultos (‘El sentido de tu vida’, de 19.00 a 22.00 horas). «La mayoría de personas ya no viven vivas. Las hay que viven muertas o, en el mejor de los casos, dormidas».

Presentador de formatos muy conocidos como pudo ser ‘Españoles por el mundo’ del que fue además creador, su camino actual comenzó hace 17 años «cuando me comprometí a rodar cada año un documental sobre un proyecto social benéfico» con etapas como un Haití recién asolado por el terremoto al Sáhara, a denunciar el acoso escolar o a poner rostro y glosa a la primera persona sordociega en obtener un título universitario. Pero llegó la pandemia.

Tras pasar dos meses como voluntario en una de las residencias con mayor mortandad decidió que no iba a ser un año vacío en lo audiovisual. Iba a aprovechar que la pandemia había puesto a muchísimas personas ante el espejo, ante el temor, ante la reflexión sobre la enfermedad y la muerte, para trasladar pensamientos a través de «conversaciones profundas» en un Camino de Santiago por entonces vacío. Los requisitos, que le acompañase algún personaje con algo que contar como antídoto a la soledad. Los requisitos eran pertenecer al área del conocimiento, ser conferenciantes internacionales, tener libros publicados y «que todos ellos hubiesen tenido alguna situación de quiebra vital que les obligase a repensar la vida».

Y es que destaca la necesidad de proteger la salud mental, «el gran caballo de batalla de todas las sociedades que está yendo en contra incluso del propio sistema económico». En sus palabras «se necesitan recursos y, muy importante, presión social para que las instituciones y los políticos» comiencen a poner medidas que realmente la protejan.

«La felicidad no es estar riéndose mucho. Tiene que ver con la paz interior, con la serenidad», explica Miguel Ángel Tobías. Es «estar lo más próximos posible a nuestro proyecto vital» y, por qué no, «el deber de celebrar la vida por todos los que ya no pueden». Para ello, en la doble sesión de Soria ofrecerá inicialmente una conferencia adaptada a su público, un montaje específico con mensajes que dejaron los acompañantes en su ‘Camino Interior’ y el posterior coloquio. Objetivo, prolongar el efecto beatífico de la producción dando herramientas para que siga «ayudando a superar esos momentos de quiebra vital».

Hablar de salud mental es un primer paso y planteárselo internamente lo vuelve complicado «si tu sientes que no tienes equilibrio psicoemocional. Hablar de esto permite un ejercicio de reflexión, que nos atrevamos a preguntarnos a nosotros mismos si de verdad estamos viviendo la vida que queremos vivir. Merece la pena que nos atrevamos a pensar si de verdad estamos en el camino en el que queremos estar», reflexiona Miguel Ángel Tobías.

Seguramente salgan respuestas y nuevas preguntas, pero para el director «hay que reconocer el milagro de la vida» y la «suerte» de seguir aquí. Como ejemplo cita la ansiedad que llega a generar el verse reflejado en las grandes fortunas o las personas que nadan en el lujo. «Cuando comparamos con el de arriba uno se frustra, pero abajo hay miles de millones de personas que quisieran estar como nosotros».

Las claves son dos y tan sencillas como complejas. «La primera, la esperanza. No sabemos detrás de qué conversación, qué charla, qué artículo pasa algo para que nuestra vida cambie». La segunda, «no rendirse, y precisamente lo que nos da fuerza para no rendirnos es la esperanza. Merece la pena pelear», mucho más si se tiene el mapa del camino interior.