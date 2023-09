Mediación de la Junta en el conflicto de Losán en Soria

Es el tiempo extra, el añadido, en términos futbolísticos, o quién sabe si los ‘minutos de la basura’, como en la NBA, en caso de que la decisión ya esté tomada. El caso es que la Junta de Castilla y León va a mediar en el conflicto laboral de Losán después de que la empresa anunciara su decisión, rechazada por los sindicatos, de presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE), que afectará a 168 trabajadores de la plantilla. Al cierre de esta edición, la firma de tableros y derivados de la madera no había presentado un expediente que sigue en «deliberación», y para el que la empresa tenía un plazo de 15 días.

Para empezar, la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, Yolanda de Gregorio, tiene previsto mantener hoy un encuentro con dos representantes sindicales, de UGT y CCOO, al que también asistirá la jefa de la Oficina Territorial de Trabajo, Noemí Molinuevo. Sobre la mesa, la situación de la empresa Tableros Losán.

El secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de CCOO del Hábitat de Castilla y León, Óscar Ferrero, confirmó ayer que se han producido en los últimos días «algunas grietas entre los trabajadores» y que no se descarta que se celebre una nueva asamblea para tratar de unir fuerzas y tranquilizar a la plantilla. «Lógicamente, la empresa también hace su trabajo. En cualquier caso, no será una asamblea en la que se vaya a votar, ya que se votó en la última y se rechazó el ERTE. Además, la empresa ni siquiera nos ofreció un plan de viabilidad. Es normal que haya cierta intranquilidad en este sentido pero está claro que no podíamos aceptar un Expediente de Regulación de Empleo así».

Ferrero también dejó claro que, caso de que Losán presente el ERTE, inmediatamente «será recurrido». De igual modo, expresó que algunos rumores apuntan a que la empresa podría presentar el expediente el próximo día 25 de septiembre.

Como se recordará, de nada sirvió la ampliación del plazo para continuar con el periodo de consulta sobre el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de Losán, porque el comité de los trabajadores y la dirección de la empresa continuaron igual de distanciados en su objetivo de llegar a un acuerdo. Losán volvió a plantear su propuesta de nueve meses con un máximo de afectación de 180 días por trabajador, que ayer rechazaron los trabajadores en asamblea general, ya que el comité sigue defendiendo un año de ERTE con un máximo de afectación de 120 días por trabajador.

La dirección de Losán se mantuvo en su propuesta de ERTE de nueve meses con un máximo de afectación de 180 días por trabajador y condicionado además a la formación del empleado para ocupar otros puestos de trabajo, dado que si éste se negara su afectación podría ser del 100%. Un planteamiento que al comité le pareció «inconcebible» y que la asamblea rechazó por mayoría.

Lo cierto es que durante los días de reuniones la empresa ha ido reduciendo los plazos de duración del ERTE, así como la afectación, pero en todo momento quedó muy por debajo de la petición del comité. Lo que sí que acordaron hace dos semanas es que la aplicación del expediente será para toda la plantilla, 168, sólo prescindiendo del personal del aserradero, 54 empleados.

El comité pidió los contratos de Losán con empresas externas con las que trabaja el aglomerado en estos momentos. El comité dijo que estaría dispuestos a negociar un ERTE en las mismas condiciones del anterior, que tenía una afectación del 36% mientras que éste tiene una afectación del 66%, que es casi el doble. La idea de los sindicatos, en caso de que Losán lleve a término el expediente, es intentar tumbarlo, porque entienden que «es totalmente fraudulento y no se sostiene por ningún lado». En el anterior ERTE Losán pidió su fin el 19 de abril y al negociar los horarios hubo doce personas que se fueron de manera voluntaria a la calle. Losán alega causas productivas, pero no económicas.