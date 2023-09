Soria Ya logra que la Junta valore criterios de despoblación a la hora de legislar

Redacción Soria

La despoblación contará para la Junta de Castilla y León a la hora de legislar. La propuesta de Soria Ya para que los Proyectos de Ley o las Disposiciones de Carácter General cuenten con informes previos que valoren su impacto en las cuestiones poblacionales salió adelante en las Cortes. No obstante la moción englobaba otras nueve cuestiones que, en estos casos, no contaron con el apoyo de PP y Vox y por tanto no salieron adelante. Entre ellas las había tan llamativas como la fiscalidad autonómica diferenciada.

Según explicaron desde la propia formación 'sorianista', Soria Ya defendió en la sesión plenaria celebrada este miércoles una moción en la que instó a la Junta de Castilla y León a tomar una serie de medidas para la lucha contra la despoblación. "Una batería compuesta por diez propuestas que van desde la fiscalidad diferenciada, a través de ayudas autonómicas al funcionamiento para empresas, pasando por promover líneas de ayudas a bares, centros de ocio y comercios en localidades de menos de 250 habitantes, hasta medidas para modificar el actual sistema de transporte a la demanda, para adaptarlo mejor a la demanda real, haciéndolo más flexible".

De las diez propuestas defendidas desde la tribuna por Ángel Ceña, "sólo una ha sido aprobada por unanimidad de todos los grupos. En esta medida Soria Ya propone incluir la obligación de elaborar un informe previo para acompañar a cualquier proyecto de ley o proyecto de disposición de carácter general, que valore el impacto de estas normas desde el punto de vista de la despoblación".

El resto de propuestas de la moción fueron rechazadas por PP y Vox, que sí contaron con el apoyo del resto de los grupos, por lo que la moción no ha salido adelante.

“En 36 años de gobierno en la Junta de Castilla y León, el PP ha sido incapaz de poner en marcha medidas para luchar contra esta lacra, perdiendo miles de habitantes cada año. Ni hacen ni dejan hacer a ningún grupo de este parlamento, haciéndonos perder el tiempo en cuestiones que sólo sirven para distraer de lo realmente importante, y que no resuelven los verdaderos problemas de los ciudadanos de esta Comunidad”, lamentaron desde Soria Ya.