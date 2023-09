Los proyectos futuros de Losán no convencen para reubicar plantilla

Milagros Hervada Soria

La propuesta de Tableros Losán a los representantes de los trabajadores afectados por el expediente de regulación temporal de empleo, ERTE, de que parte de dicha plantilla podría ser reubicada en los proyectos futuros en los que la empresa está inmersa llevó a los sindicatos a recabar información de la Junta de Castilla y León como responsable del Parque Empresarial del Medio Ambiente, PEMA, donde se implantarían.

Fue la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, quien ayer les confirmó que efectivamente existen conversaciones con la compañía maderera pero sin concretar detalles ni plazos. «Será la empresa la que les tenga que informar», indicó De Gregorio, recalcando que la Junta no media en el conflicto laboral y que desea que se resuelva de la mejor manera posible.

Tras la reunión entre Junta y sindicatos, donde la presencia de la jefa de la Oficina Territorial de Trabajo confirmó que la empresa aún no ha presentado el ERTE, los representantes de los trabajadores reconocieron que sin un plan de viabilidad ni proyectos concretos a la vista no es posible «fiarse» de la compañía cuando dice que reubicará a plantilla afectada por el expediente.

«La delegada nos dice que sí hay conversaciones pero nada inminente ni nada concreto», indicó el responsable provincial de CCOO, Javier Moreno, presente en la reunión, por lo que el encuentro no sirvió para despejar la desconfianza sobre las promesas empresariales. «De la empresa no podemos fiarnos, sin un plan de viabilidad, porque habla de futuros proyectos pero dónde, cuándo», cuestionó desde UGT Pablo Soria, quien criticó que Losán no ha invertido en su fábrica actual desde hace 35 años.

Los 168 empleados afectados por el posible ERTE, toda la plantilla, está a la espera de que la empresa lo presente finalmente, lo que podría ser ya la semana que viene. Desde los sindicatos creen que cabe la posibilidad de que no lo haga y deje pasar un conflicto que Moreno calificó de «escandaloso» desde el momento en que la empresa tiene parada la sección de aglomerados desde agosto pero compra los tableros a la competencia para seguir en Soria el proceso de melamina. «La sensación es que no la va a volver a poner en marcha pero en las otras secciones no tiene capacidad para absorber a más plantilla», comentó el secretario provincial de CCOO. Desde UGT, Soria lamentó que la empresa «está generando mal ambiente entre la plantilla, y no ha negociado de buena fe».

Sin finalmente presenta el expediente de regulación, los sindicatos avanzan que lo recurrirán en el juzgado.