San Baudelio de Berlanga aumenta en un 28% sus visitas y Ambrona decae

José Ángel Campillo Soria

El Sur de la provincia abarca suficiente atractivo paisajístico y monumental como para merecer una detallada visita. Las distancias y los recorridos entre tierras no muy pobladas no son obstáculo para quienes deciden conocer algunas de las joyas de la provincia. Por ejemplo, San Baudelio de Berlanga y el yacimiento de Ambrona. Ambos son dependencias del Museo Numantino y marcan los extremos en lo que a lo largo del año ha sucedido en cuanto a visitas. El atractivo prerrománico en una modesta forma y las trazas y restos de las magníficas figuras se encuentran plenamente al alza. Por el contrario, la referencia paleontológica de Ambrona languidece y pierde en la estadística. Las personas que se acercan a la ermita de la palmera interior aumentan nada menos que en un 28,3%. En cambio, los elefantes de Ambrona pierden empuje y se acercan menos turistas que en el pasado 2022.

Ambrona es la única referencia del Museo Numantino que tiende a la baja en lo que va de año. Junto a la ermita, la lista está compuesta por el propio Museo en el paseo del Espolón en la capital y la sección medieval de San Juan de Duero; y los yacimientos de Tiermes y de Numancia. En un año de masiva afluencia de personas de otras provincias y países, la tónica en general es positiva, con el grueso por encima de los datos de 2022. Pero estos reclamos patrimoniales no han recuperado el nivel que tenían en el año previo a la pandemia. Las excepciones son San Baudelio y los restos de Tiermes.

La ermita en el melancólico paraje, meta o lugar de paso en excursiones, ha recibido en el periodo que va de enero a agosto casi 15.000 visitas. Una gran cifra que habla de su singularidad, pese a su emplazamiento un tanto apartado. Es un 28% más que en el acumulado de doce meses antes, cuando la afluencia alcanzó los 11.664 turistas, según la elaboración de los datos estadísticos de la Comunidad Autónoma. Es decir, una diferencia al alza de algo más de 3.300 personas en relación a 2022.

El 28% de San Baudelio es el incremento más importante de todas las referencias de Museo. El yacimiento de Ambrona, otro anexo, marca el otro extremo. Es el único que cae en 2023 y lo hace en un 13%. El área que dio a conocer el marqués de Cerralbo no es que acumule una gran carga de visitantes, pese a su interés. Pero en lo que va de año todavía asume menos. Los 2.883 que reflejan los datos oficiales son 431 menos que doce meses antes. Una cantidad suficiente como para que porcentualmente la caída se coloque en un 13%.

Los casi 15.000 visitantes de San Baudelio se acercan a los del Museo Numantino. Todo un mérito, ya que el templo se encuentra retirado y la institución del paseo del Espolón se beneficia de la afluencia general a la capital. Con 2.623 entradas más que en 2023, el alza se sitúa en un 18,8%. Las salas que van de la Prehistoria a la Edad Media y el reclamo de la ciudad celtíbera posibilitan en los ocho primeros meses un acumulado de 16.510 entradas, frente a las 13.887 de 2022. Una apreciable elevación, pero que queda eclipsada por su ‘hermano pequeño’: el anexo medieval del muy singular San Juan de Duero.

Los Arcos son una de las postales de Soria y a lo único de su diseño hay que unir lo que el turista se encuentra en la iglesia, con sus baldaquinos. San Juan de Duero es, con diferencia, la ‘estrella’ del Museo y así lo significan las más de 52.800 visitas que ha recibido hasta el cierre de agosto. Son casi 4.850 más que en el acumulado hasta esa fecha de 2022. Desde el punto de vista porcentual, un 10,1% más.

Por su parte, el tirón de Numancia y las guerras con los romanos, sus ecos legendarios, hacen que el yacimiento de Garray sea el segundo más solicitado de las dependencias del Museo. En el último registro constaban 27.763 visitas, que suponen un 15,4% al alza. En personas, 3.179 más que hace un año.

La última extensión del Museo es el yacimiento de Tiermes. Hay que recorrer un largo trecho para llegar a los restos celtíberos y romanos y, pese a su atractivo, quizá no despiertan las mismas sugerencias en el gran público. Por eso el número de visitas es más limitado. Figuran en la estadística de la Comunidad Autónoma 3.834 hasta agosto. No obstante, la subida es considerable, ya que se significa en un 25,2%. Proporcionalmente la segunda más acusada después del 28,3% de San Baudelio. En entradas, 773 más que en 2022.

El año en curso está siendo positivo para el Museo y anexos pero, como sucede en otras materias, los números previos a la pandemia no se han sobrepasado. De hecho, sólo San Baudelio y Tiermes conocen una etapa ‘dulce’, ya que ahora hay más turistas que se acercan a la ermita que en 2019. En el acumulado hasta agosto de entonces constaban 14.505 para San Baudelio y ahora hay casi 15.000, en concreto, 14.972. En cuanto a Tiermes, la cifra de 2019 era de 3.621 y ahora se han pasado por las ruinas 3.834. O sea, una modesta ganancia de 217 personas, pero una elevación al cabo.

En el caso de Ambrona, la merma se coloca en 1.251 visitas. Con más concurrencia, el Museo Numantino atraviesa por una caída de algo más de 4.000. En cuanto a San Juan de Duero, su nivel se mantiene por encima de los 50.000, con 52.800, aunque en vísperas del año del coronavirus figuraban 55.600. Tampoco Numancia escapa a las menores entradas: 35.196 en 2019, 7.400 más que ahora.