Análisis negativos del Queiles en Soria para buscar el foco de gastroenteritis de Tarazona

Milagros Hervada Soria

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, aseguró que no se ha detectado ninguna incidencia en las aguas que discurren por la provincia de Soria del Queiles ni tampoco ningún caso de gastroenteritis como ocurre aguas arriba, ya en la provincia de Zaragoza, después de que las autoridades aragonesas hayan situado en el río el origen del foco que afecta a cuatro localidades de dicha comunidad autónoma y que alcanza a 450 personas.

«Los técnicos están atentos y no tienen ninguna incidencia», señaló Serrano, quien recalcó que la Diputación tiene competencia en gestión de limpieza y análisis de agua como responsable de depuradoras, y «las analíticas se siguen haciendo, casi diarias, en todos los pueblos y no se ha visto nada. No hay ningún caso en la provincia», añadió Serrano sobre las dudas que arroja el Queiles, río que tiene su nacimiento en la localidad soriana de Vozmediano.

Por otro lado, en este sentido se pronunció ayer el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, tras una reunión de coordinación entre todos los agentes de la Administración pública implicados en la gestión del brote, indicando que todas las actuaciones realizadas durante el fin de semana por la Confederación Hidrográfica del Ebro y el Seprona de la Guardia Civil en el río, «prácticamente desde su nacimiento, no han detectado ninguna actividad ilícita que pudiera ocasionar este foco».

El consejero aragonés, quien recalcó que están en coordinación con la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, avanzó que esta semana se segmentará el río Queiles para hacer una investigación más exhaustiva, ya que no se ha detectado el foco de la gastroenteritis y la presencia del protozoo que lo origina y que Tarazona detectó en la captación de agua del Queiles. Con la colaboración de la CHE y de la Guardia Civil, se alcanzará todo el trayecto del río, es decir, también en Soria, desde su nacimiento en Vozmediano, ya que esos organismos sí tienen competencias en todo el territorio nacional.

El consejero de Sanidad aragonés indicó que este protozoo puede aparecer con lluvias torrenciales, por arrastre en el terreno, por lo que podría ser uno posible origen, pero hasta que las analíticas no demuestren que su presencia ha desaparecido seguirán buscando el foco y también continuarán las restricciones de agua que afectan a cuatro municipios aragoneses, Tarazona, Novallas, Torrellas y Los Fayos.

Bancalero Flores indicó, asimismo, que la Comunidad de Aragón está en contacto permanente con la Junta de Castilla y León para tratar de solucionar un problema que se arrastra desde el 11 de septiembre cuando se notificó el brote a Salud Pública desde Atención Primaria. También colaboran con el Gobierno de Navarra, porque el Quieles que nace en Soria se extiende hasta dicha comunidad autónoma, e igualmente han contactado con el Ministerio de Sanidad en el mismo sentido.