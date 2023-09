La alcaldesa de Beratón tras el terremoto: "La gente se ha echado a la calle"

A algunos les sorprendió en la sobremesa, a otros en la siesta y a otros viendo la televisión. Fue muy breve pero intenso y se ha dejado sentir no solo en parte de la provincia sino también en zonas de Comunidades Autónomas limítrofes como Navarra, La Rioja o Aragón.

Un terremoto de 4,1 grados en la escala Ritcher, con epicentro en la localidad soriana de Beratón, aunque posteriormente el Instituto Geográfico Nacional (IGN) lo ‘desvió’ al municipio zaragozano de Purujosa (a 5 kilómetros de Beratón), ‘sacudió’ este martes a las 15.15 horas Soria, ante la estupefacción de sus habitantes, que no daban crédito a un perceptible movimiento de tierra. El 112 lo ‘adjudicó’ en sus primeras informaciones a Beratón, un municipio soriano donde no es la primera vez que tiembla la tierra, ya que en otras dos ocasiones un terremoto ha ‘visitado’ su término municipal. El Moncayo es un lugar especialmente sensible para ello.

Se suele decir que los seísmos se notan a partir de los tres puntos de magnitud y es a partir de cinco cuando dejan daños visibles. El terremoto se dejó sentir en varios kilómetros a la redonda, desde la provincia de Zaragoza, como Tarazona, Ablitas en la Comunidad Foral de Navarra (uno de los lugares con mayor intensidad) o Ezcaray en La Rioja. En Ólvega y Ágreda se apreció con nitidez, así como en la capital soriana.

La sensación del terremoto en Soria fue un movimiento brusco e intenso, muy rápido, y un ruido que podría asemejarse al paso de un tráiler. No se han reportado daños o incidentes destacables y tampoco se constataron réplicas.

Beratón, el pueblo más alto de la provincia (1.390 metros) fue prácticamente el epicentro del terremoto detectado por el IGN. Carmen Lapeña, alcaldesa de la localidad, precisó que incluso se notó más que en Purujosa, porque la zona del epicentro está más cercana a la localidad soriana, aunque englobe al término municipal zaragozano. «Se notó bastante y la gente ha salido a la calle para ver qué pasaba. No sabíamos lo que era porque en ocasiones los aviones vuelan bajo y era un ruido similar. Fue un gran estruendo, un ruido exagerado. Luego ya nos dijeron que había sido un terremoto».

«La casa se movió», subrayó Lapeña. Estuvimos mirando por el pueblo y no hubo que lamentar ningún incidente. Tampoco hubo réplicas».