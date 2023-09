La mitad de las adolescentes de Soria percibe riesgo maltrato en pareja

José Sosa Soria

Los concejales de Igualdad, Gloria Gonzalo, y de Juventud, Eder García, presentaron ayer los principales resultados de un amplio estudio realizado por el Ayuntamiento de Soria entre la juventud soriana sobre aspectos como sus conductas sexuales o sus percepción de la violencia de género. Una «fotografía» que ofrece resultados «preocupantes» pero que debe servir para el diseño de políticas y actividades que contribuyan a la prevención de conductas indeseables. Una de las cifras clave es que el 50% de las jóvenes sorianas se percibe en riesgo de maltrato o que a un 26% de ellas les han solicitado fotos sexuales por internet «sin dar pie a ello».

El estudio refleja los resultados de 1.229 encuestas entre jóvenes de primero de la ESO a 1 de Bachillerato y Formación Profesional –entre 12 y 17 años–. El informe completo se denomina Ciberviolencias y Sexismo: Diagnóstico sobre violencias digitales y sexismo interiorizado en el sistema de creencias de adolescentes y jóvenes de Soria en relación a la prevención de las violencias machistas. Consta de casi 500 páginas que pueden consultarse en igualdad.soria.es/estudios/indaga. Además, el Ayuntamiento ha editado un llamativo cuadernillo con algunas de las cifras más relevantes. El análisis sobre la juventud de la capital ha sido impulsado por la concejalía de Igualdad, en colaboración con las áreas de Juventud y Educación. El trabajo ha sido realizado por S.I Generando en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Uno de los elementos claves del estudio es que entra a valorar cuestiones de la violencia digital y los riesgos del uso de internet. Hay cifras impactantes como que el 42% de jóvenes visita webs de contenido sexual o que el 55% ha visitado páginas que «sus padres no autorizarían». Otra cifra clarificadora es que un tercio de los jóvenes no habla con sus padres de lo que hace en internet o por whatssap.

La violencia sexual a través de las redes ofrece una doble perspectiva, tanto de las víctimas como de aquellos que desarrollan conductas violentas. El estudio refleja que un 26% de las jóvenes sorianas, una de cada cuatro, ha recibido peticiones de fotos sexuales por internet «sin dar pie para ello» y a un 28% les han mostrado fotos sexuales sin haberlas pedido. También destaca que un 12% de jóvenes ha continuado hablando de sexo después de una petición de parar y ha pedido fotos sin dar pie a ello.

Con respecto al sexo, algo más de la mitad de los jóvenes (53%) reconoce que ha tenido relaciones sexuales sin preservativo y aún resalta más que el 21% de los jóvenes, entre los que habían tenido relaciones sexuales, admiten que han sido «violentas».

En otro apartado, el estudio indaga sobre la relación de los jóvenes con el porno. Un 42% de los jóvenes de 12 a 14 años reconoce ya haber visto porno y en los 17 años imágenes de estas características ya han llegado al 50% de las chicas y al 83 % de los chicos. En esta edad, el 94% admite haber «buscado porno» en internet. Un 32% de los chicos considera que el porno «no» es peligroso, mientras que un 27% de las chicas sí lo considera peligroso. Sin distinción entre sexos, el 75% considera que el porno crea «expectativas irreales». A pesar de esa contestación, entre el 55 y el 60% de los chicos considera que ver porno «fomenta el aprendizaje de prácticas sexuales o ayuda a mejorarlas» mientras que el 60% de las chicas opina lo contrario.

Uno de los aspectos más interesantes del informe en relación con la violencia de género es que el nuevo estudio permite su comparación con otra investigación que se desarrolló en el 2010. Prácticamente la mitad de las chicas «cree que puede padecer un abuso o maltrato en su pareja», un porcentaje que ha crecido 13 puntos sobre 2010. En números, un 50% de las adolescentes sorianas se percibe en riesgo de maltrado. También crece sensiblemente el porcentaje de jóvenes que considera el maltrato «un asunto privado» . En este estudio se refleja que hay un 40% de los chicos que creen que «muchas mujeres provocan a sus parejas».

«Tenemos que seguir difundiendo y con nombre, lo que es la violencia de género, si no será imposible erradicarla», señaló Gonzalo. Para la edil la gran parte de la responsabilidad de que haya ahora peores datos que en 2010 se deba a «los discursos negacionistas que en 2010 no eran tan habituales». Los representantes municipales han animado a analizar el estudio con detalle y, aunque resulta muy difícil detenerse en datos aislados, sí han puesto el foco, por ejemplo, en la elevada cifra de las relaciones de riesgo, manifestando que «esta encuesta nos da información por sí misma y nos señala con estadísticas como ésta de las relaciones de riesgo que sin duda es imprescindible la educación afectiva sexual, que se informe y forme sobre ITS y embarazos no deseados. Pero también esta cuestión la cruzaremos con otras variables que nos llevarán a esas creencias interiorizadas que motiva a estas prácticas de riesgo».

CONCLUSIONES

Más allá de las propias cifras que arrojan las respuestas de los adolescentes sorianos, el estudio recoge una serie de conclusiones que revelan aspectos claves. Una de las primeras es la «considerable falta de información y conocimiento de los chicos y las chicas de Soria sobre el problema social de las violencias machistas, su solución como el feminismo, etc...». En los resultados se observa que hay carencias en la «interpretación y comprensión de términos simples de uso frecuente –violencia de género, feminismo...– y también en «conocimientos más complejos que hacen referencia al origen, formas, evolución y valoración de las situaciones de maltrato y/o ciberviolencia».

Los responsables del estudio señalan también que se ha detectado un «grado elevado de creecencias sexistas» sobre las funciones, atribuciones psicológicas uy división del poder y autoridad en el ámbito de la pareja». En este sentido advierten de que «un elevado porcentaje de adolescentes ven la realidad a través de una gruesa lente sexista que les lleva a establecer distinciones en la forma de ser de las personas, en las tareas y trabajos que deben desempeñar, e incluso en las relaciones interpersonales de la paraje». Estas distinciones están basadas «por encima de otros factores» en el sexo biológico de las personas. Esta «lente» es «un importante factor de riesgo» ya que «cuanto más gruesa sea la lente sexista, más facilitad encontrarán los y las jóvenes para entender y normalizar situaciones sexistas y de autoridad del varón y de sumisión de la mujer por su género».

Los autores del estudio también destacan una «importante ceguera al sexismo benévolo», es decir, un sexismo disfrazado de «falso reconocimiento y afecto hacia la víctima». Alertan sobre el «perverso efecto» de este tipo de sexismo e inciden en la necesidad de desenmascararlo como paso previo a la prevención. Sobre los comportamientos de ciberabuso o maltrato hay «cierta capacidad de detección» sobre todo en aquellos comportamientos que se caracterizan «por su alto grado de agresividad, intimidación y violencia física contra la víctima».

Otro factor destacado son las «creencias románticas» que están presentes «llamativamente más en los chicos» y que «hacen que chicos y chicas califiquen situaciones excepcionales como normales en el amor». De esta forma relaciones basadas en el sufrimiento, la desconfianza o la desigualdad «son aceptadas como típicas».