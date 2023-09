Una soriana, Isabel Monreal, en 'La sociedad de la nieve' con Bayona

Soria cuenta con jóvenes talentos repartidos por España que han tenido que buscar su futuro profesional fuera de los límites provinciales. Son buenos, formados y no pasan desapercibidos porque en lo suyo destacan. Es el caso de Isabel Monreal Lérida, soriana de 27 años que ha formado parte del equipo de la última película del aclamado director español Juan Antonio Bayona, ‘La sociedad de la nieve’, que representará a España en los próximos Oscar y que para ello deberá superar el filtro correspondiente de los académicos.

Monreal formó parte del departamento de vídeo, y Bayona presume de haber tenido un equipo plenamente español cuando se rodó parte de la película en Sierra Nevada, en Granada (también se rodó en Chile, Argentina y Uruguay). Un filme que recrea el drama de los supervivientes del accidente de avión en los Andes.

Monreal tiene la carrera de Comunicación Audiovisual y Artes Escénicas, cuyos estudios los realizó en Madrid, con sus correspondientes prácticas, estuvo durante un semestre de Erasmus en Estados Unidos y también cuenta con un curso de capacitación en Los Ángeles.

Precisamente, sus prácticas las llevó a cabo en la serie juvenil Élite, durante la tercera temporada, «y ahí conocí a una compañera. Luego, otra compañera de vídeo se rompió una pierna y como el rodaje de ‘La sociedad de la nieve’ era en montaña, la primera dijo: ‘Llamad a Isa’. Me llamaron el 5 de enero de 2022 y el 10 de enero ya estaba en Granada. Fui para una semana y al final me quedé 5 meses, todo el rodaje en Sierra Nevada, de enero a mayo».

Monreal define a Bayona, director de películas como ‘El orfanato’, ‘Lo imposible’, ‘Un monstruo viene a verme’, ‘Jurasic World, el reino caído’, y la serie precuela de ‘El señor de los Anillos, los anillos del poder’ (dos capítulos) como «impresionante». Me pareció mucho estrenarme en una película con Bayona, un director que quiere saber el rodaje por dentro. El primer día quería ver la imagen de lo que se rueda en cámara, ‘ponme la cámara, dame un ‘play-back’... una relación, en fin, entre trabajador y director de una película. Tiene las cosas muy claras en su cabeza, pide un plano de todos primero, y luego con cada personaje. Es también espontáneo e improvisa y estimula y motiva a los actores».

Cuando Isabel Monreal llegó a Sierra Nevada, ocurrió lo que a veces sucede en las películas, que no había casi nieve, por lo que tuvieron que tirar con nieve artificial. «Pero llegó marzo y nos tuvieron que evacuar dos veces desde la montaña y cerraron las pistas de los nevadones que cayeron». Es entonces cuando llegó un frío intenso con los tres sets instalados en la montaña. «Había que hacer el trabajo ahí, por lo que se requería de un nivel físico. Cuesta mucho. Nos teníamos que desplazar en trineos».

La joven soriana tuvo conocimiento de esta tragedia de los Andes a su llegada a Granada. El accidente del avión 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en 1972. Sierra Nevada fue el escenario elegido para recrear el Valle de las Lágrimas, en la cordillera de los Andes, lugar donde los 16 supervivientes del accidente del avión uruguayo permanecieron durante 72 días, entre la nieve, el frío y sin comida. «Es muy fuerte. Me puse a investigar lo que ocurrió».

Aún no hay fecha de estreno para ‘La sociedad de la nieve’, aunque ya se ha pasado en varios festivales con éxito de acogida. Además, se estrenará también a través de la plataforma Netflix. Los directores antes eran reacios a estas plataformas, pero ahora «son muy importantes. Al final o vas allí o te quedas atrás», indica Monreal.

¿Y por qué hay que ver la película? Isabel da la clave. «Es una historia de supervivencia, muy fuerte, el extremo de hasta dónde puede llegar la naturaleza humana. Las películas de Bayona son muy potentes en este sentido, tiene el punto de conectar con el espectador y llegar al punto de máxima concentración».

A Monreal rápidamente la identificaron con Soria. «Todo el mundo sabe que soy de Soria, y alababan la naturaleza que tiene la provincia. La verdad es que yo me desenvolvía muy bien en la montaña y con el frío, tal vez por ser de Soria». En cuanto al futuro, la joven soriana confía en que «todo siga fluyendo, no me pongo metas, lo que acabe surgiendo donde me lleve».