Soria 'trolea' al Ministerio de Hacienda

José Sosa Soria

La provincia de Soria, al igual que el resto de territorios que sufren el problema del a despoblación, no se ha tomado muy bien la última campaña del Ministerio de Hacienda y Función Pública en la que se presumen de los servicios que se pueden prestar con el pago de los impuestos. En esta ocasión, el Gobierno pone en valor que la vida en el medio rural es más fácil gracias a que el transporte en tren permite el desplazamiento a sus vecinos. La campaña ha recibido una ola de comentarios negativos, muchos de ellos de Soria, que ponen ejemplos de que la realidad no es tan "mágica" como la pinta el anuncio.

Desde Hacienda, a través de su perfil oficial en redes, se lanzó ayer la nueva campaña. "Mónica vive en un pueblo y hace poco ha aceptado un puesto de trabajo en la ciudad porque puede ir y volver en tren y disfrutar de su pasión, la lectura", exponen acompañando la publicación de una joven sonriente.

Inmediatamente después a su publicación, los usuarios lanzaron cientos de contestaciones, tanto de Soria como de otros puntos de España, evidenciando que la realidad es muy diferente.

"Jai jai me parto de risa. Como viva la joven en Soria le da tiempo a leer la trilogía del señor de los anillos, quijote y todos los libros de la biblioteca nacional. Y eso solo esperando al tren. Ya del viaje ni hablamos. Ciudadanos de tercera somos pero para pagar impuestos no", respondía un usuario. "En los trenes de Soria o Teruel te da tiempo a ver crecer los árboles y cambiar las estaciones. No malgeneralicéis lo que ocurre alrededor de grandes núcleos de población, que la España rural sigue estando muy abandonada y desconectada pq no os interesan los pocos votos de allí", escribía otro.

El anuncio también tuvo crítica política por parte de, por ejemplo, Soria Ya. "Si Mónica trabajara en Soria capital, tendría que vivir en Almazán, Quintana Redonda o Tardelcuende para poder ir a trabajar en tren. Eso si los horarios de Mónica son compatibles con los del tren. El tren en #Soria no es magia, es un milagro, y eso que pagamos impuestos", relataban. .