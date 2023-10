Redacción Soria

El Palacio de la Audiencia acogerá el próximo viernes 6 de octubre la actuación teatral en solitario de Ana Roche (Zaragoza, 1984) a la que le hace especial “ilusión” traer a su “otra ciudad” la obra ‘Cómete un pie’.

Esta maña, cuyos abuelos son de Gómara y Golmayo, explica que hace pocos meses falleció su abuela soriana y ahora tiene la oportunidad no solo de brindarle esta actuación en su tierra sino de “cerrar un ciclo vital” en Soria. “He pasado todos mis veranos en Soria y para mi es volver a casa” confiesa.

La obra llega de la mano de La Roche Producciones, una compañía teatral que ha fundado y cuya primera obra ‘Cómete un pie’ se ha podido disfrutar en la sala Mirador de Madrid, informa Ical.

La pieza fue construida por Celia Morán a partir de los artículos escritos en prensa por la periodista y escritora Cristina Fallarás. La obra es un monólogo de humor ácido y absurdo que transgrede la narrativa clásica.

“Una política, una señora de Zaragoza y una prostituta se sientan a cenar y esto no es el inicio de un chiste”. Así arranca la obra que aborda lo que tienen en común las mujeres de generaciones diferentes y de la violencia económica que todavía sufren.

“La obra habla de la época en que Cristina fue desahuciada. La prostituta es el ‘alter ego’ que dice lo que no se puede decir. La obra trata de poner muchas cristinas en escena y contar, desde su vivencia, lo que le pasa a la mayoría de las mujeres, que se han mirado al espejo y no se han reconocido porque la precariedad de su vida les ha metido miedo en el cuerpo y no han encontrado su propia voz”, relata la actriz.

Ana Roche alienta a los sorianos a reírse, ya que la obra a pesar de ser una crítica a la sociedad tiene un humor ácido y a la par emociona. Sola en el escenario interpretara a tres personajes a la vez, un registro, el monólogo, que le permite “interaccionar con el público y conectar con la escenografía. “Un monólogo lo que tiene de difícil es acercarte a ti misma sin juzgarte. Te coloca en una situación de inseguridad pero si la gestionas y acompañas sales”, reflexiona.

Tras su paso por la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, Ana Roche, se licenció en 2012 en Arte Dramático, especialidad Gestual, por la Escuela Superior de Arte Dramático Institut del Teatro en Barcelona. Su pasión por la Comedia del Arte la llevó a Francia, donde se formó y trabajó en París con Carlo Boso.