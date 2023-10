El tiempo en Soria está loco: San Saturio supera en temperaturas a San Juan

Redacción Soria

Increíble pero cierto. 'Haga frío o calor, San Saturio el día dos". Y es lo segundo y, más todavía, las fiestas del patrón ya han superado en temperaturas máximas a las fiestas de San Juan de 2023, que tuvieron lugar a finales de junio y primeros de julio.

Octubre, por lo tanto, ha comenzado con valores anormales, muy anormales para las alturas del año en las que nos encontramos, y los sorianos han podido disfrutar en las horas centrales del día de temperaturas veraniegas, más propias de julio y agosto que del otoño.

No es de extrañar por tanto que los festejos de San Saturio se hayan convertido en actos multitudinarios por parte de los sorianos, que no han dudado en echarse a la calle para disfrutar de un clima espléndido e impropio del mes de octubre, en el que estampas de años anteriores nos dejan chaquetas paraguas, cuando no abrigos.

La temperatura máxima registrada este sábado en la capital soriana fue de 30 grados, con una mínima, eso sí, de 11 grados. La previsión señala que para este domingo y mañana lunes, día del patrón, el mercurio no solo no bajará sino que subirá: 31 grados. Esa es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las mínimas rondarán los 11 grados. Las madrugadas sí están resultando más frescas.

¿Y qué ocurrió en San Juan, en pleno verano? Pues que el térmómetro durante los sanjuanes no llegó a los 30 grados, como si está ocurriendo en San Saturio. La temperatura más alta se registró el Domingo de Calderas, con 29 grados. El Miércoles El Pregón hubo 26 grados, 25 el Jueves La Saca, el termómetro bajó hasta los 20 el Viernes de Toros, 22 se registró el Sábado Agés y 25 el Lunes de Bailas. Incluso hay que reseñar que algunas mínimas fueron inferiores a las de estos días de San Saturio, por debajo de los 10 grados, 12 o 14 grados de máximas.

A la vista está que el tiempo se está mostrando muy caprichoso, el embalse contiene más nivel de agua que el año pasado, pero menos de la media habitual. Y lo que resulta más increíble, en Playa Pita se sigue bañando la gente en pleno mes de octubre.