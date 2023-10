Los Boletus reactivan las compras del ‘Amazon soriano’

Irene Llorente Soria

El despertar de la producción micológica en una campaña de otoño que se presume óptima ha provocado el interés de los clientes de la web ‘Compra en Soria’, al ponerse a la venta Boletus edulis en fresco en septiembre, “antes de lo habitual, debido a las condiciones climatológicas favorables”. Más aún después de dos campañas casi nulas de producción. Se reactivan así las transacciones en este ‘Amazon soriano’ que en el periodo estival registra menos pedidos precisamente por la gran afluencia de visitantes y turistas a la provincia, quienes prefieren comprar en las tiendas físicas.

Aún así, entre junio, julio, agosto y septiembre se han registrado 1,2 millones de visitas a esta plataforma, según reflejan los datos facilitados por la Federación de Empresarios de Comercio de Soria (FEC Soria), creadora de este marketplace junto con FOES con financiación de la Junta de Castilla y León. La leche de Cañada Real ha sido el producto más vendido en este tiempo, seguido del Silentium blanco y la Mantequilla de Soria, con un valor medio del carro de la compra de 48,67 euros.

El presidente de FEC Soria, Adolfo Sainz, señala que las ventas on line en verano suelen ralentizarse porque la gente se decanta acudir a las tiendas de forma presencial. Aún así, reconoce que ha sido un verano “raro”, con “un mes de junio muy malo por las lluvias y un mes de julio sin turistas” que se compensó en agosto al “trabajar muy bien” con los veraneantes e hijos de los pueblos. Constata que en septiembre “hay movimiento” en ‘Compra en Soria’ con la venta de Boletus edulis en fresco, uno de los productos más demandados de la provincia por los clientes de fuera del territorio que no pueden acceder a ellos de otra manera.

En las próximas semanas FEC Soria va a retomar las conversaciones con la Diputación Provincial, que quedaron pendientes con las elecciones municipales y la posterior organización de la institución, para venderle la plataforma, con el objetivo de que sea la propia Diputación la que la difunda y la incluya en su stand promocional de las ferias: “Es un buen producto porque abandera la gastronomía soriana y sirve de reclamo para los turistas”. Se trata de que la Diputación se encargue de este ‘Amazon soriano’ y contribuya a su difusión de la misma manera que arropa a empresas de la provincia bajo el paraguas del stand que lleva a las distintas ferias de turismo o gastronómicas y de agroalimentación. “Es el mejor escaparate virtual de los productos típicos sorianos, porque la mayoría de los pedidos son de alimentación”. Además, este portal de compras aglutina a 118 establecimientos, 71 de la capital y 47 de la provincia.

Desde que arrancó esta web, en junio de 2020 con el confinamiento durante la pandemia, se han realizado 2.828 pedidos que han supuesto la venta de 11.266 productos por un valor total de 132.026,96 euros. Apenas el 9,8% de las transacciones se realizan en Soria; el resto se va fuera de la provincia. Madrid concentra una cuarta parte de las ventas, con un 26,4% de los pedidos, pero también Barcelona demanda un 14,38% de los artículos. No obstante, ‘Compra en Soria’ ha llegado durante este año a todas las comunidades y provincias, destacando también Valencia, hasta donde se van un 4,25% de las compras o Zaragoza, con otro 4,14%. Y también a Alicante, con un 2,58% de las transacciones, así como a Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, Sevilla y Valladolid, entre otras.

En lo que va de año ‘Compra en Soria’ ha contabilizado 2,819 millones de visitas, y desde enero se han vendido 797 productos, con un valor medio por carrito de 39,99 euros. El podium de los más demandados son el Torrezno de Soria prefrito, la Mantequilla de Soria y el chorizo cular artesano. De hecho, “casi el 100% de las transacciones se corresponden con el sector de la alimentación porque la gente adquiere lo que no puede comprar donde vive. Y esto pasa con productos artesanos y alimentarios”.

Nació en plena desescalada del confinamiento durante la pandemia, pero en la actualidad se ha consolidado como una web de envíos de productos sorianos a toda España, un marketplace que es un punto de encuentro de todos los amantes a nivel nacional de los productos sorianos. De hecho, se trata de una herramienta que ya ha venido para quedarse, porque ha sido la salida a la necesidad de la digitalización de los establecimientos sorianos e incorporarles al comercio online, el canal de mayor crecimiento en la actualidad, pero que funciona muy bien con el sector alimentario principalmente. El resto lo complementan.

Los pedidos, sin coste de envío alguno para el comprador, llegan en plazos que no superan las 48 horas y que pueden estar incluso en 24 horas en el caso de zonas como Madrid, Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana o País Vasco. En todas estas ventas de productos, no hay intermediarios, el 100% de los beneficios es para el comerciante, es decir, no hay comisión alguna como ocurre en otras plataformas y es la federación de comercio quien asume los gastos de gestión de la multitienda. Las búsquedas se pueden realizar por categorías de los productos, por los propios productos o por los establecimientos, quienes a su vez ofrecen un completo escaparate virtual.