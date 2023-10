La plataforma de vecinos contra la explotación de Fuentearmegil recurrirá la declaración de impacto

Irene Llorente Soria

La plataforma de vecinos contra la granja de cerdos de Fuentearmegil puso de manifiesto ayer que recurrirá la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, que autorizaba el pasado jueves la Comisión Territorial de Medio Ambiente.

La plataforma asegura «que se han elevado escritos y alegaciones a las diferentes instancias competentes de la Junta de Castilla y León y de la Confederación Hidrográfica del Duero por parte de más de doscientas personas, disponiéndose de los justificantes de registro oficial de los mismos». Reconoce que «los escritos y alegaciones se formularon fuera del plazo de Información Pública, pero ello fue porque este no llegó a conocimiento de los afectados al no ser publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Fuentearmegil de ninguna de sus tres pedanías; solo lo fue en el de la cabecera municipal». Es más, asegura que «el propio Defensor del Pueblo, en su contestación, afirma que debería haberse hecho mayor difusión de la información en el periodo legalmente establecido, dado que hay un gran número de vecinos afectados por los impactos ambientales de la actividad que no tuvieron conocimiento del mismo».

Además de esto, «la forma de actuar del colectivo en contra del proyecto se ha basado siempre en el respeto, el diálogo y la transparencia, intentando clarificar asuntos poco explícitos del mismo».

Señalan que actualmente no solo queda esperar a la licencia municipal, sino que tampoco se ha publicado aún ni siquiera la Autorización Ambiental Integrada por parte de la Junta. «Tras ella, dispondremos de un plazo para interponer recursos que, sin duda, ahora que se conoce la información y en pos de la defensa de nuestras aguas y territorio, miembros de este colectivo y otras asociaciones medioambientales «elevaremos a la autoridad pertinente si lo contenido en la Declaración de Impacto Ambiental no responde a la normativa o se considera perjudicial para nuestro territorio».

En todo caso, añaden, «este colectivo no cejará en presentar cuantas reclamaciones legales considere pertinentes en contra del proyecto por el respeto que profiere a sus vecinos y a sus ancestros y estará en vigilia permanente sobre las acciones del mismo en defensa de su territorio y de sus habitantes en caso de que este se acabe materializando».