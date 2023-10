El alcalde de Soria espera «finiquitar» la quinta planta y el Cerro de los Moros este año

José Sosa Soria

El tradicional vermú que ofrece el Ayuntamiento de Soria el día de San Saturio en el acto de ‘despedida’ de los Jurados de San Juan es la apertura oficiosa del curso político municipal. El alcalde, Carlos Martínez, repasó las principales cuestiones que marcarán la agenda en los próximos meses tanto en la actividad del Consistorio como los proyectos dependientes de las administraciones superiores. El regidor marcó la reapertura de la Soria-Castejón como «el gran reto» que tiene Soria de cara al futuro y en el plano municipal avanzó que 2024 será el año de la ampliación de La Audiencia. Además, indicó que de cara a finales de año pretende dejar «finiquitadas» dos de las polémicas que afectan al Ayuntamiento desde la pasada legislatura, la quinta planta de Pajaritos y el desarrollo urbanístico del Cerro de los Moros.

A nivel local el área de Hacienda ya ha comenzado el proceso de elaboración de los próximos presupuestos y los técnicos siguen pendientes de todas las convocatorias europeas para captar más fondos. Martínez recordó que en la ciudad hay obras en marcha por valor de 20 millones de euros. «Las rutinas diarias de los ciudadanos van a cambiar los próximos años», advirtió el alcalde en referencia a las molestias de las obras recordando el eslogan de Renfe «disculpen las mejoras». El gran proyecto municipal para el próximo año será la ampliación de La Audiencia. «Nos entregan el proyecto a finales de año y tenemos el 2024 para licitar una de las obras más importantes que nos va a generar un auditorio a la altura de la ciudad y su actividad cultural», indicó. En ese proyecto debe concretarse el apoyo de la Junta haciendo efectivo el convenio firmado hace más de una década. «El año 2024 debe ser el año de despegue», reiteró.

El Ayuntamiento también tiene pendiente dar una solución definitiva a dos polémicas urbanísticas, la relativa a la quinta planta de Pajaritos II y el desarrollo del Cerro de los Moros. «Antes de que acabe el año tienen que estar finiquitados», apuntó. Martínez recordó que en el caso de la famosa quinta planta hay un parte judicializada, pero que «en la parte municipal, tanto en lo técnico como lo político, la resolución de ambas cuestiones deberían quedar liquidadas en estos últimos meses del año».

Martínez asegura que el «objetivo» en ambas polémicas está claro. Con respecto al Cerro se pretende «preservar y conservar» el entorno y evitar trasladar una «patata caliente» que «luego resulte un quebranto económico para las arcas municipales de futuras corporaciones». «Hay que intentar resolverlo, ahora está suspendido el expediente y por tanto la empresa tiene la obligación de mover ficha y cumplir con los requerimientos tanto locales como autonómicos», manifestó. Con la quinta planta indicó que el planteamiento es que «lo que no tenga licencia no tiene amparo legal» por lo que reiteró su «respaldo» a las decisiones de los técnicos que precisamente, han evitado la demolición completa de esa planta.

GRANDES PROYECTOS

El alcalde reveló que la semana pasada mantuvo dos importantes reuniones con los ministerios de Cultura y Transportes para abordar cuestiones como el Centro Nacional de la Fotografía que se ubicará en el antiguo edificio del Banco de España y el futuro del ferrocarril en la provincia. Con respecto al Centro Nacional de la Fotografía, Martínez ya pudo ver el proyecto de ejecución que supondrá una inversión de más de 6 millones y ahora los próximos pasos «serán el registro del proyecto en el Ayuntamiento para poder conceder la licencia de obra». También se abordó el incluir el Palacio de los Alcántara como «espacio complementario» a la instalación cultural de carácter nacional, tal y como planteó el Ayuntamiento desde un primer momento. El desarrollo del proyecto de Alcántara corresponde a la ciudad que en primer término deberá completar la compra del complejo.

No obstante, para el alcalde «si tenemos algún reto inmediato y pendiente, seguramente el más importante» es el estudio de viabilidad de la reapertura de la Soria-Castejón cuyos resultados deberían conocerse a finales de año. «Nos jugamos gran parte del futuro desarrollo económico de la ciudad y la provincia», advierte. Martínez indicó que ya se están «estudiando» fórmulas para aumentar las frecuencias y recortar los tiempos de viajes en la conexión con Madrid -"es posible que pronto tengamos buenas noticias" - pero la calve sigue siendo «que un fondo de saco no es desarrollo». «Una conexión con Madrid solo no puede ser», recalcó. Tal y como ha reiterado desde se puso sobre la mesa la posibilidad de reabrir la línea, Martínez insistió que el estudio no solo debe centrarse en los aspectos económicos. «Si solo hablamos de economía, igual los aeropuertos del a capitales vascas o si me apuras el AVE Madrid-Barcelona no lo son, pero hay que generar pilares de desarrollo para una provincia como Soria y para las comarcas deprimidas de La Rioja o Navarra e impulsar la conexión con el arco atlántico-mediterráneo que nos enlazará con los corredores europeos y la Alta Velocidad.

Martínez avanzó que si el resultado del estudio de viabilidad fuera negativo «hay que plantearlo en otros términos» porque «no puede abandonarse a la provincia». «Es el gran reto que tenemos sobre la mesa», insistió. Hay que recordar que tanto la ministra del ramo, Raquel Sánchez, como la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, han asegurado que la conexión de Soria a los corredores europeos se enfocará a través de la reapertura de la Soria-Castejón.

Con respecto a otros proyectos del Estado pendientes, Martínez recordó que ya se ha firmado el acta de replanteo del Centro de Datos de la Seguridad Social. «Ya se está vallando así que el comienzo de las obras es inminente», aseveró. De la misma forma, también hay avances en la tramitación del Centro de Asilo y Protección Internacional y su polideportivo.