Vozmediano cuestiona que el agua de Soria sea la causa del brote de gastroenteritis en Tarazona

El alcalde de Vozmediano, José Javier Hernández Rodrigo (PP) llama a la prudencia y cuestiona que el agua contaminada de Tarazona proceda de Soria. El regidor de la localidad soriana ha asegurado en declaraciones a Heraldo Diario de Soria que las analíticas que ha llevado a cabo la propia piscifactoría en el río Queiles han arrojado un resultado negativo. Más todavía, Hernández ha revelado que la empresa Eurotrucha -anteriormente Alevines del Moncayo- ha remitido muestras de peces y de agua a un "prestigioso" laboratorio valenciano para dirimir la existencia o no del protozoo del género 'Cryptosporidium', que ha dejado más de 500 afectados por gastroenteritis en Tarazona.

Hernández Rodrigo ha dejado claro que ninguna localidad de Soria bebe agua del Queiles. "Nosotros bebemos agua del Moncayo. A nosotros el Queiles nos nace a 600 metros del pueblo y va aguas abajo. Lo coge Aragón".

El alcalde ha relatado que durante las analíticas llevadas a cabo la pasada semana por el Gobierno de Aragón él estuvo presente junto a miembros del Seprona de la Guardia Civil, de técnicos del ejecutivo aragonés, de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y del Ayuntamiento de Tarazona, "y a mí aún no me han dicho nada de las analíticas", lamenta, a la par que reconoce que se ha enterado de los resultados de las mismas a través de la prensa. "Me lo tendrán que notificar a mí como alcalde de Vozmediano y no lo han hecho. Yo creo que no está claro y de lo que se trata es de buscar soluciones. Están Aragón, Castilla y León y también Navarra con Sanidad y a ver qué resulta de este tema".

El alcalde reconoce también que los responsables de la piscifactoría están "molestos" por la situación porque "hasta que no se sepan las cosas seguro no se pueden realizar afirmaciones", y reitera: "No está claro. También he oído decir que si no bebes hasta 30 litros de agua no te pasa nada".

Hernández Rodrigo llama la atención del hecho de que aunque el protozoo estuviera presente en el primer tramo del río Queiles, "hay 7 u 8 kilómetros más allá en Aragón en los que no sabemos qué pasa con las analíticas, por eso, no hay que lanzar las campanas al vuelo".

Finalmente, señala que en este situación "hay que tener cuidado con la sensibilidad de la gente de Tarazona, y no dar nada por sentado".