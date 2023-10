Las vaquillas se suspenden al no poder acreditarse documentación de los animales

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La celebración de la suelta de vaquillas en la plaza de toros ha tenido que suspenderse al no poder acreditar la empresa encargada del festejo la documentación preceptiva de cuatro de los seis animales que iban a participar en el festejo. Ha sido el concejal de Juventud, Eder García, el encargado de comunicar a una plaza de toros repleta de público lo sucedido, ajeno al Ayuntamiento de Soria, lo que le valió un abucheo general. «La empresa no ha podido acreditar la documentación y así no se puede celebrar. El veterinario, que es a quien le corresponde dar el visto bueno, ha afirmado que no le valía la documentación presentada, que ese no era el certificado preceptivo, y se ha optado por suspender el festejo», manifestó el concejal, que consideró que puede haberse debido a «falta de organización» de la empresa, ya que aseguraba que estaba todo en regla pero no podía evidenciarlo sobre el papel.

Al margen de este contratiempo, los chavales pudieron disfrutar de los gigantes y cabezudos y el parque infantil, y las fiestas de San Saturio culminarán esta noche como es tradición con los fuegos artificiales y la traca final en el alto del parque de la Dehesa, después de un concierto del grupo vallisoletano Los Pichas en la plaza Mayor, animando el último día de los festejos en honor al patrón.