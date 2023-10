Las Cortes dan su 'sí' a impulsar la 'doble ingeniería' Informática y de Datos en Soria

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Las Cortes de Castilla y León han dado el ´si' a la implantación de una doble ingeniería de la rama informática en Soria. Ha sido por unanimidad, si bien esto no es ni mucho menos el paso definitivo.

La Comisión de Educación ha aprobado la proposición no de ley defendida por Soria Ya en la mañana de este viernes. Los sorianistas han aceptado una enmienda del PP, “porque queremos que los proyectos lleguen a Soria para que avance y tenga oportunidades, estamos aquí para dialogar y llegar a acuerdos, no para perder el tiempo en cuestiones partidistas”. En este sentido, valoran positivamente la propuesta ofrecida durante el debate por el Grupo Socialista, “a pesar de no haber sido aceptada, agradecemos las ganas de llegar a consensos y el tono constructivo empleado hoy por su portavoz en la comisión”.

Así, Soria Ya pide en esta iniciativa parlamentaria a la Junta que traslade a la Universidad de Valladolid la valoración para la implantación del doble grado de Ciencia e Ingeniería de Datos e Ingeniería Informática en el campus soriano de la Universidad de Valladolid.

Finalmente, la proposición no de ley defendida por Soria Ya ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios presentes en la Comisión de Educación, “algo que nos gustaría que ocurriera más veces: diálogo y acuerdo por el futuro de Soria”, sostienen.

Con esta proposición no de ley (PNL) el movimiento ciudadano quiere, por un lado, aumentar el número de titulaciones universitarias que se imparten en Soria, y por otro, posicionar a la provincia como referente en la instalación de centros de procesamiento de datos, con el CPD de la Seguridad Social como punta de lanza.

“Nos gustaría que los futuros profesionales de centros como el de la Seguridad Social se formen en Soria, y, consideramos que este doble grado es idóneo para ello. Soria puede ser un referente”, afirman desde Soria Ya.