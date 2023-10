Monedas, postales e historia en el mercadillo para los coleccionistas de Soria

Publicado por Antonio Carrillo Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Cualquier tiempo pasado fue... coleccionable. Al menos, eso demostró de nuevo ayer la Asociación Filatélica y Numismática Soria, que también dio señales de que el presente también trae oportunidades para seguir con su afición.

La planta baja del Casino de Soria recibió de nuevo materiales de lo más variopinto en busca de un nuevo dueño o de quien quisiera conocer parte de su historia. Hubo monedas y billetes de distintas épocas, libros, postales e imágenes antiguas o medallas a modo de condecoración y otras de santos (obviamente estaban San Saturio y la Virgen del Pilar en una fecha equidistante). Quizás no eran muchas las mesas ocupadas, pero repasando con la vista pieza a pieza había material para pasar una mañana bien entretenida.

Parte de las piezas exhibidas en el regreso del mercadillo de coleccionismo.ANTONIO CARRILLO

Los socios también fueron pasando a recoger la última moneda conmemorativa de dos euros emitida por el Banco de España. Como la institución ya no tiene sede en Soria, el colectivo se encarga de conseguirlas para que no falten en estos crecientes álbumes, que no sólo de pátina vive el coleccionista.

Tras un parón de años con las restricciones sanitarias de por medio, desde ahora os domingos tienen un nuevo aliciente en Soria. Piezas singulares, historia de bolsillo y detalles sorprendentes en una cita que vuelve a instaurarse en el calendario del Casino de Soria.