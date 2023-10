Más de 30 sorianos logran el perdón judicial de sus deudas

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Cuando las deudas ahogan, puede haber una luz al final del túnel, siempre que se hayan contraído de buena fe y no exista un endeudamiento irresponsable. Es una de las principales condiciones que exige la Ley de Segunda Oportunidad, norma que ya cumple ocho años y que permite a una persona cancelar sus deudas por decisión judicial.

Nació pensando en empresas y personas físicas, pero actualmente son sobre todo estas últimas quienes recurren a este proceso administrativo que, en Soria, por norma general, da la razón al demandante.

En estos últimos años son más de 30 los sorianos que han visto perdonada su deuda por decisión del juez, un punto de inflexión que les permite pasar página de una situación económica complicada y retomar una vida sin ese lastre. Las cantidades exoneradas son muy variables, desde los 18.000 euros la más pequeña a los 114.000 euros, según los datos facilitados por el despacho Repara tu deuda, aunque también en Soria se ha resuelto una de las cifras más altas del panorama nacional, de cerca de dos millones, recuerda el abogado soriano Santiago Soto, que concentra en la provincia el mayor número de casos de la Ley de Segunda Oportunidad.

Los expertos en la materia ponen de manifiesto que se han disparado las reclamaciones, y sobre todo las de particulares frente a las de autónomos. Del medio centenar de expedientes que hay abiertos en estos momentos en los juzgados sorianos, indicaron las mismas fuentes, en torno al 90% son personas físicas.

¿Y qué lleva a alguien a endeudarse y no poder afrontar el problema? Las casuísticas son muy diversas, pero principalmente por la reducción de los ingresos justificada, por la pérdida del trabajo en unos casos, encarecimiento de la vida, también la subida de intereses que impide afrontar la hipoteca, y también hay quien recurre a las tarjetas de crédito para el día a día y luego no es capaz de satisfacer el gasto realizado.

«Creo que el aumento se ha producido no tanto por la situación económica actual como por el conocimiento de la ley, por el boca a boca», señala Soto. De hecho, era el asesor técnico y mediador concursal del servicio puesto en marcha por la Cámara de Comercio en 2019 y que ya no funciona desde el cambio de la ley en 2022 al suprimirse la fase de acuerdo extrajudicial de pagos. Desde Repara tu deuda indican que en su despacho existen 21 personas acogidas al Ley de Segunda Oportunidad en estos momentos en la provincia, aproximadamente el 40% en fase documental y el resto ya en concurso pendientes de cancelación de la deuda. Destacan el incremento que se ha producido, por un lado por un mayor conocimiento de la opción que da la norma y por otro por la situación económica por la que atraviesan muchos ciudadanos. «El covid dejó a muchos en casa, sin trabajo, y negocios tuvieron que cerrar. Cuando no llegaba el dinero, la gente pidió créditos que luego tuvieron que pagar y hubo quien no lo pudo afrontar», señalan desde este despacho líder del mercado nacional en estas causas, como ellos mismos indican en su página web.

En estos años de aplicación, las cancelaciones de deuda que han tramitado se elevan a ocho –sólo dos de ellos eran autónomos–, con una cantidad total exonerada de 412.000 euros.

De ellas, la mitad se han cancelado este mismo año, por dos razones, una el aumento de las solicitudes y también porque el procedimiento judicial se ha hecho mucho más rápido desde el cambio de la normativa en 2022 al pasar todos estos asuntos al Juzgado de lo Mercantil –antes las causas abiertas por los particulares se trataban en el Juzgado de Primera Instancia– que al ser más especializado y con mayor experiencia en estas materias resuelve con mayor agilidad. Se antes podían pasar años, ahora en cuatro meses estaría resuelto si no hay bienes, y unos 18 sin los hay.

Además, prácticamente en todos los casos se da la razón al afectado, y eso es debido a que cuando se inicia el proceso ya se ha comprobado previamente que cumple todas las condiciones exigidas para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, como declarar el estado de insolvencia actual o inminente, no ser declarado culpable en el concurso, que las deudas no superen los cinco millones de euros, no haberse acogido a esta ley en los 10 años previos, no haber sido condenado por delitos económicos o falsedad documental en los 10 años anteriores y por supuesto la buena fe del deudor.

Soto destaca que las cantidades de las exoneraciones de deuda han ido bajando, una circunstancia lógica porque cada vez más son particulares los que reclaman. En su caso, han sido más de una veintena de los clientes los que han visto perdonada su deuda en el juzgado, con un balance de éxito también del cien por cien, y estima que los expedientes abiertos actualmente en la provincia pueden superan el medio centenar, contando a sus clientes, los de Repara tu Deuda y los del resto de compañeros abogados de Soria que también llevan este tipo de casos.

Augura que seguirá aumentando el número de personas que se ven obligados a recurrir a a esta segunda oportunidad.