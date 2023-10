Vinos de la Ribera del Duero de Soria a la Milla de Oro de Madrid

Publicado por Antonio Carrillo Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Durante muchas décadas, los vinos de la Ribera del Duero de Soria quedaban en familia. La producción se consumía en la mesa y los mejores caldos se guardaban para los merenderos, acompañando unas chuletillas para dar salida también al sarmiento. Pero la valía de sus viñas ya no es un secreto y sus vinos van mucho más allá de las citas entre allegados. La última prueba, el desembarco de dos bodegas sorianas en la Milla de Oro de Madrid dentro de un evento enfocado hacia el mundo del lujo (si es que hay lujo mayor de el de las chuletillas en buena compañía ut supra mencionadas).

Aún más, ambas bodegas vienen de un mismo pueblo. Bodegas Antídoto y Dominio de Atauta se localizan en la pequeña localidad soriana cuyo nombre ya resuena en el mundo del vino con una fuerza imparable. Tanto como para acudir al ‘cogollito’ de la capital de España.

El evento se ha denominado Las Vendimias de Ortega y Gasset y cumple ya seis ediciones. Este sábado se cortará al tráfico el tramo entre las calles Velázquez y Serrano durante ocho horas para dar paso a las distintas denominaciones de origen de la Comunidad, protagonista indiscutible en esta edición. Con una entrada de 30 euros se podrá disfrutar de música, gastronomía y, obviamente, decenas de vinos en una de las zonas más lujosas de España reservadas para la ocasión.

Por allí desfilarán algunos de los caldos de las viñas viejas de Soria con referencias tan populares a día de hoy como el propio Antídoto, La Hormiga, el aclamado ‘descubrimiento’ del Rosé y su ‘hermano menor’ Roselito; o Dominio de Atauta, Parada de Atauta y los aplaudidos vinos de pago que en la Guía Peñín del año que viene figurarán con entre 94 y 97 sobresalientes puntos.

Más de 40 bodegas de Castilla y León participarán el próximo sábado 14 de octubre en la sexta edición de Las Vendimias de Ortega y Gasset, la gran fiesta del vino que se celebrará de 12.00 a 20.00 horas en la calle de Ortega y Gasset de Madrid, en el tramo comprendido entre las calles de Serrano y Velázquez. Lavinia organiza este evento con el apoyo de la asociación de comerciantes Madrid Luxury District (MLD) y la colaboración especial este año de Tierra de Sabor, informa Ical.

Durante esta cita cultural con el vino y la gastronomía, los asistentes podrán catar los vinos de más de 40 bodegas de todas las denominaciones de origen vitivinícolas de Castilla y León, en un ambiente único, mientras pasean al aire libre por el centro de Madrid, en plena Milla de Oro. Las Vendimias de Ortega y Gasset abrirán sus puertas de 12.00 a 20.00 horas y se podrá acceder mediante la compra de entradas (30 euro por persona). Estas se pueden adquirir previamente en las tiendas físicas de Lavinia y en su tienda online (www.lavinia.com) o en taquillas el mismo día del evento. La entrada, además de dar acceso al recinto, incluye una copa de cristal de la marca Riedel con la que disfrutar de los diferentes vinos de Castilla y León.

Todas las Denominaciones de Origen del vino autonómico

Estarán presentes todas las denominaciones de origen de Castilla y León: Denominación de Origen (D.O) Arlanza (Vinos Sinceros); D.O. Arribes (Bodegas el Hato y el Garabato); D.O. Bierzo (Akilia, Estévez Bodegas y Viñedos, Bodegas y Viñedos Mas Asturias, Bodegas y Viñedos Raúl Pérez, Bodegas Mauro - Valeyo); D.O. Cigales (Bodegas César Príncipe); D.O. Ribera del Duero (Viñedos Alonso del Yerro, Bodegas Antídoto, Bodegas Áster, Ausás Bodegas y Viñedos, Bodegas Tarsus, Bodegas Cruz de Alba, Bodega Dominio de Calogía, Bodega Finca Torremilanos, Finca Villacreces, Selección César Muñoz, Bodega Matarromera, Bodegas Hermanos Pérez Pascuas - Viña Pedrosa, Sei Solo Bodegas y Viñedos, Bodega Tr3smano, Bodegas Valduero, Bodega Dehesa de los Canónigos, Dominio de Atauta, Bodegas La Horra, Pagos de Anguix).

Participarán también en esta sexta edición la D.O. Rueda (Bodegas José Pariente, Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal, Bodegas Vidal Soblechero, Palacio de Bornos, Bodegas Caserío de Dueñas); D.O. Tierra del Vino de Zamora (Bodega Viñas del Cénit); D.O. Toro (Bodegas Campo Elíseo, Alvar de Dios); D.O.P. Cebreros (Península Vinicultores, Rico Nuevo Viticultores, Bodegas Arrayán); D.O.P. Sierra de Salamanca (Viñas Serranas); D.O. P. Valtiendas (Bodega Pago El Almendro); D.O.P. Vino de Pago Abadía Retuerta (Abadía Retuerta); D.O.P. Vino de Pago Dehesa Peñalba (Bodegas Vizar); D.O.P. Vino de Pago Urueña (Heredad de Urueña) e I.G.P. de la Tierra de Castilla y León.

En este evento también habrá un espacio gastronómico donde se podrán adquirir bocadillos y tapas de ibéricos de Salamanca Marca de Garantía, jamón de Guijuelo D.O.P., Cecina de León I.G.P. y una selección de quesos de oveja de Valladolid para acompañar a los vinos. Además, la música también protagonizará esta fiesta del vino y la gastronomía castellano y leonesa.