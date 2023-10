Renfe limita el enlace de Soria al AVE a tres viajeros

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Latorre, señaló este miércoles en el transcurso de una rueda de prensa que volverán a insistir a la operadora Renfe para que se amplíe el número de viajeros sorianos que se trasladan al AVE de Calatayud desde la capital soriana, después de las quejas transmitidas por algunos clientes. Este servicio que puso en marcha Renfe en julio, un proyecto piloto de lanzadera, se circunscribe únicamente a tres viajeros diarios a través de un VTC, que se distribuyen en 3 de Soria a Calatayud e idéntica cifra desde la capital soriana hasta la localidad bilbilitana.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana puso en verano el servicio que permite conectar la ciudad de Soria con Calatayud y el eje ferroviario de alta velocidad Madrid-Barcelona. En concreto, el Gobierno central anunció un bono combinado que incluye el desplazamiento en taxi o similar entre las dos localidades –que ahora no disfrutan de una línea de bus regular– y el billete de tren. La medida contaba con una partida inicial de 300.000 euros y, eso sí, debe realizarse la reserva con 48 horas de antelación.

Los viajeros que desean coger la denominada ‘lanzadera’ o VTC (Vehículo de Transporte con Conductor) veían la limitación del número de personas con acceso al servicio de taxis. Toda vez que superaban los tres usuarios ya no podían hacer uso del mismo, a no ser que pagaran 140 euros.

Latorre defendió que el servicio debe ofrecerse al número de personas que lo requieran, y garantizó que volverá a ponerse en contacto con Renfe, para que cumpla con la obligatoriedad de esta cuestión.

Desde julio hasta el 1 de octubre un total de 159 personas han usado el VTC, según Latorre, quien agregó que también se intenta permitir que los no empadronados en Soria puedan hacer uso de este servicio, otra de las polémicas en torno a este servicio que ha suscitado la crisis de partidos políticos y otras organizaciones de la provincia.

De los 159 viajes referidos, 125 fueron de la línea Soria-Barcelona, 22 de la de Madrid, 7 a Zaragoza y 5 a Tarragona. «El servicio debe ofrecerse al número de personas que lo soliciten», apuntó el subdelegado; nos pondremos en contacto con Renfe», apostilló.

Por su parte, fuentes de la operadora Renfe explicaron a Heraldo Diario de Soria que ahora mismo la demanda del servicio puesto en marcha el pasado verano apenas ha contado con una media de 1,8 viajeros diarios y que, por tanto, se acomoda a la demanda de los clientes. Lo cierto es que el número es muy reducido y deja a las claras la respuesta que ha tenido este proyecto piloto en Soria, con muy pocos pasajeros que utilizan la línea con el enlace del AVE en Calatayud.

En cualquier caso, desde la operadora transmitieron que «monitorizarán» la demanda en caso de que fuera mayor para ampliar el número de viajeros diarios, que tiene una periodicidad de 6 y que solo pueden utilizar los empadronados en Soria.

«Cuando se estableció este proyecto piloto se analizó la capacidad del mismo y no llega a dos viajeros diarios, y si no hay más demanda, es el número que se ha implantado. En función de eso se puso esa capacidad, y de momento no se llega siquiera esa cifra». Los 159 billetes VTC, efectivamente, arrojan un balance en el que no se alcanzan los dos usuarios diarios para un servicio que fuera capaz de unir el tren de Soria con la alta velocidad española. Esta modalidad combinada que permite llegar a la localidad zaragozana por carretera, con un vehículo de transporte con conductor, para enlazar allí con la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona, está dirigido a dar un servicio a los sorianos al no disponer Soria de una conexión directa de tren AVE.