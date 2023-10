Las casi dos toneladas de setas decomisadas retornan a sus dueños

Publicado por Irene Llorente Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Las casi dos toneladas de setas que ya se han decomisado en la provincia en lo que va de campaña micológica de otoño han podido regresar a sus propietarios porque los agentes medioambientales y de la Guardia Civil han podido demostrar la trazabilidad de los productos en el 95% de las denuncias. Y el resto se ha revertido en el monte como abono, una solución que se planteó hace ya cuatro temporadas.

«En la mayoría de los decomisos se ha demostrado su origen garantizado, porque a los denunciados se les ha interceptado la mercancía sin permiso para recolectar pero en el monte, o con una acreditación que no correspondía con las cantidades que llevaban, de modo que los productos han sido devueltos a sus propietarios para que se ocupen de su gestión». Así lo explica el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José Antonio Lucas.

En el caso de que se intercepten durante su transporte y sin licencia micológica no se puede demostrar la trazabilidad del producto desde el origen, de modo que la normativa en materia de sanidad alimentaria obliga a destruir la mercancía porque no puede reintegrarse en el mercado para su consumo. La Junta, en coordinación con la Guardia Civil, llevaba tiempo intentando dar una salida a todas esas setas que se quedaban sin comercializar y planteó cerrar el ciclo para utilizarlas como abono de los montes de donde habían sido sustraídas y hace ya cuatro años puso en marcha esta iniciativa pionera que se había propuesto con anterioridad, pero se iba aplazando por las desastrosas campañas anteriores en cuanto a producción. «Se trataba de buscar una solución legal para los decomisos antes de destruirlos», recordó Lucas. Así, las setas están regresando a los montes como abono. «Son materia orgánica y aportan esporas para continuar el ciclo micológico», añadió.

Una vez recogidos los decomisos, y tras su oportuna inspección por expertos que comprueban su idoneidad para la comercialización, las setas se intentan posicionar en el mercado, teniendo en cuenta que es un producto perecedero, a través de las empresas de comercialización legalmente establecidas. Los beneficios generados con la venta del producto decomisado se reintegran a los propietarios de los montes.

También es importante recordar que es necesario asegurar la trazabilidad del producto en los puntos de compra y venta. Para demostrar esta trazabilidad es obligatorio, según el propio Decreto regulador, que los responsables de estos lugares exijan a los vendedores los permisos de recolección que les identifique, pues deberán tener su propio registro para evitar que se produzcan aprovechamientos fraudulentos.

En supuestos de infracciones por incumplimiento de esta normativa, la instrucción de los expedientes corresponde al Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León, en coordinación con el Servicio Territorial de Medio Ambiente y la Guardia Civil.

Lo cierto es que la importancia de que los montes estén regulados va más allá. Al decomisar la mercancía en montes acotados ésta se entrega a los propietarios que pueden reintroducirla en el mercado emitiendo una factura legal a través de una serie de empresas sorianas autorizadas para ello. «Se venden a un comerciante del primer producto y los ingresos revierten a su vez en el sistema regulado», asegura el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente.

El problema radica si el monte no está regulado, ya que el Decreto Micológico de Castilla y León, en vigor desde octubre de 2017, prohíbe la comercialización de un producto decomisado en un monte no regulado. «La mercancía se entrega al propietario, pero no la puede vender, ni emitir factura», de modo que sólo le queda redistribuir las setas interceptadas entre sus vecinos, con el consiguiente perjuicio económico. «Es muy importante que los propietarios de los montes sepan esto porque están perdiendo ellos».

La Junta de Castilla y León desarrolla en coordinación con la Guardia Civil el operativo de campo sobre el control de recolección y la comercialización ilegal del recurso micológico en la provincia de Soria durante toda la campaña productiva, no sólo en otoño. Cabe recordar que el objetivo de estos operativos es controlar a recolectores ilegales y a comercializadores intermedios que no cumplan la normativa vigente, así como evitar malas prácticas recolectoras, que causan daños al monte, para hacer que el aprovechamiento micológico sea sostenible en el tiempo.

Estos dispositivos están mostrando a lo largo de los últimos años su eficacia y, además, evitan que haya pérdida de recursos micológicos en los pueblos, ayudando a que no se perjudique el desarrollo rural. Por lo general las especies que aparecen prácticamente en exclusiva en estas operaciones son los níscalos y los boletus.

Los agentes centran su trabajo fundamentalmente en el control de la recolección de los montes, así como de las malas prácticas utilizadas para aprovechar el recurso micológico. La apertura de expedientes sancionadores por el incumplimiento de la normativa recolectora corresponde al Servicio Territorial de Medio Ambiente.