El comité de Losán convoca el Serla y presenta la denuncia esta semana

Los servicios jurídicos de UGT y CC OO se encuentran elaborando la demanda contra la empresa Tableros Losán por decidir finalmente aplicar el Expediente Colectivo de Suspensión de Contratos basado en causas productivas y sin acuerdo con los trabajadores. Una denuncia que presentarán esta misma semana en los juzgados, según anunció el secretario general de CC OO en Soria, Javier Moreno.

Además, convocará un acto de conciliación ante el Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla), tal y como obliga la legislación. Y en el caso de que la dirección de la empresa se persone en la mediación y “ofrezca algún gesto de negociación” el comité está dispuesto a volver a convocar una nueva asamblea de los trabajadores para que sean ellos los que decidan si quieren seguir adelante con la demanda o aceptan la propuesta de Tableros Losán.

Moreno puso de manifiesto que la sensación que tienen los sindicatos es que la dirección de la empresa ha presentado un ERTE con “resquicios legales”, después de unas negociaciones que “han ido regular”, sobre todo porque la dirección de Losán alega causas productivas, pero no económicas. Es lo que están dando forma en estos momentos los servicios jurídicos de UGT y CC OO a partir de toda la documentación que poseen.

Cabe recordar que la empresa abrió negociaciones por el ERTE el pasado 22 de agosto y el periodo de consultas finalizó, sin acuerdo, el 14 de septiembre. Y el 22 de septiembre Losán lanzó finalmente el expediente recuperando su propuesta inicial con un año de duración y que afecta a 160 trabajadores, con la aplicación desde el pasado 1 de octubre hasta el 30 de septiembre del año que viene «salvo que cambien las circunstancias de mercado y se produzcan mejoras en el número de pedidos y en el precio de mercado que justifiquen retomar la actividad durante el periodo», según trasladó entonces en un comunicado la empresa a los trabajadores.

“Llevamos requiriendo a la empresa un plan de viabilidad con proyección de futuro que nos entregaron después de una prórroga de las negociaciones y en el último día, donde tampoco se observa futuro para la sección del aglomerado, que es la que nos preocupa, porque afecta a casi medio centenar de personas y lleva cerrada desde agosto”, indicó. Pero antes hay que convocar el Serla, en cumplimiento con la legislación.

Así, una vez se solicite el Serla se abren tres posibles caminos condicionados a si la empresa se presenta o no en el acto de conciliación. Si se presenta y manifiesta disposición de negociación el comité llevaría su propuesta a los trabajadores, pero “si se presenta y sigue con las mismas intenciones se daría por concluida mediación y el ERTE continuaría en los juzgados”, que deberán poner fecha para el juicio. Del mismo modo, si Losán no se presenta en el acto de conciliación los sindicatos seguirán adelante con la denuncia en los tribunales.

Moreno recordó que el Serla no paraliza los plazos en los juzgados, dado que es de obligado cumplimiento por la ley, sólo que no se fija la fecha de juicio hasta cerrarse la conciliación. Ahí habría aún otra posibilidad de negociación justo antes del juicio para que la empresa ofrezca un nuevo plan, que de no convencer al comité “deberá ser el juez el que decida”.

Lo cierto es que durante las ocho reuniones celebradas entre el comité de empresa y la dirección de Losán, a lo largo de las tres semanas de negociación, se habían puesto sobre la mesa diferentes propuestas en las que la empresa fue reduciendo los plazos de duración del ERTE, así como la afectación, pero en todo momento quedando muy por debajo de la petición del comité. Finalmente, Losán optó por presentar el ERTE en las condiciones iniciales que se plantearon a finales de agosto. Lo que sí que acordaron hace dos semanas es que la aplicación del expediente será para toda la plantilla, sólo prescindiendo del personal del aserradero, 54 empleados.

La afectación a los 160 trabajadores será de un «promedio» del 33,9% de su jornada –un tercio de sus jornadas de trabajo, aunque los representantes laborales desconfían de los cálculos aplicados por la propia empresa. En este sentido, indicaron que el «porcentaje de afectación», tal y como explicó Losán, puede oscilar entre el 0 y el 100% «mientras se mantenga parada la línea de aglomerados».

El comité pidió los contratos de Losán con empresas externas con las que trabaja el aglomerado en estos momentos y mostró disposición de negociar un ERTE en las mismas condiciones del anterior, que tenía una afectación del 36% mientras que éste tiene una afectación del 66%, que es casi el doble. Y recordaron que con el anterior ERTE Losán pidió su fin el 19 de abril y al negociar los horarios hubo doce personas que se fueron de manera voluntaria a la calle.