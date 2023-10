Soria Ya: "Un año de lluvias en la presa del río Mayor daría para cinco años de agua"

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Soria Ya pide explicaciones por el agua. La formación sorianista ha ofrecido este lunes una rueda de prensa en la que el líquido elemento ha sido el gran protagonista, y a la que han asistido los procuradores Vanessa García y Ángel Ceña.

El partido político llevará al Pleno de las Cortes de esta semana varios temas de actualidad en la provincia. Por un lado, pedirá a la Junta que inste al Gobierno a buscar una solución a las obras de la presa del Río Mayor, en San Pedro Manrique, para que o bien se resuelva el contrato con la empresa o comiencen los trabajos. Además, se pedirá "ante la excepcional situación de Tierras Altas", un "esfuerzo económico extraordinario", y que Castilla y León comience los trámites para la captación de agua y una ETAP, e hizo referencia al convenio suscrito en 1999 entre Medio Ambiente y la Junta de Castilla y León.

Ceña ha señalado en este sentido que "con el agua que se recoge en un año habría para cinco años", con lo que se solucionaría el abastecimiento en la zona mediante camiones cisterna de la Diputación. "El PP y el PSOE se han lavado las manos en este tema durante sus gobiernos".

Siguiendo con el agua, Soria Ya también va a llevar a las Cortes de Castilla y León la contaminación del río Queiles, presumible origen del brote de gastroenteritis que ha asolado Tarazona y pueblos adyacentes con más de 500 casos. García requiere a la Junta de Castilla y León "qué medidas" se han llevado a cabo "dentro de sus competencias" para delimitar el origen del parásito. Ceña ha incidido en el "descrédito" y en el "freno económico" que está causando esta enfermedad en la zona del Moncayo, que no solo ha afectado a Aragón sino también a la Comunidad Foral de Navarra, que riega del Queiles.

Para finalizar, la formación sorianista ha incidido en la polémica sobre la unidad de Rehabilitación Psiquiátrica del Complejo Hospitalario de Soria. A juicio de Ceña, "no se están buscando médicos" y se ha referido a la insólita decisión de cerrar a partir de las vacaciones la planta, "algo que nunca se ha hecho". "Hacen falta un médico psiquiatra y un psicólogo clínico y que se abra ya planta", ha exigido.

En el turno de preguntas, Soria Ya reconoce que la ausencia de parlamentarios nacionales de la España Vaciada tanto en el Congreso como en el Senado les han dejado huérfanos a la hora de llevar a cabo sus reivindicaciones. Desaparecido Teruel Existe de las Cámaras Baja y Alta y tras el fracaso electoral de Soria Ya en las pasadas generales, "ahora se habla de amnistía y de referéndum. "Teruel Existe no está en el Congreso tampoco, como no hablemos con Coalición Canaria", ha ironizado. "Ya no se habla de fiscalidad diferenciada o de una solución a la despoblación. Es lo que hemos votado", ha finalizado.