Quiñones afirma que "no hay constancia" de que el brote de Tarazona se iniciara en Castilla y León

El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones asegura que en este momento no se dispone de los datos suficientes que aseguren que el brote de gastroenteritis de Tarazona provocado por un protozoo tuvo su origen en Castilla y León. Así de contundente se ha expresado en el Pleno de las Cortes a preguntas de Soria Ya avanzando además que la investigación para determinar el origen de la contaminación del Queiles sigue abierta por parte de las "administraciones competentes".

"No hay datos" que indiquen que el "foco" del brote fue Castilla y León, donde nace el río, explicó Suárez-Quiñones. El consejero relató que fue el 22 de septiembre cuando la Junta conoció el caso y que los primeros análisis practicados por la Delegación Territorial "excluyeron" que hubiera riesgo para Soria. Una vez que el Ministerio de Sanidad asumió la coordinación de la investigación, la Dirección General de Salid Pública de Castilla y León realizó unos análisis que corroboraron que no había riesgo para la población de Soria y que "no hay datos que determinen que existe una relación causa-efecto entre una actividad concreta en Castilla y León y la aparición del protozoo", explicó.

A mayores, el consejero relató que veterinarios de la consejería de Agricultura y Ganadería, acompañados del Seprona, realizaron análisis en la piscifactoría de Vozmediano y que "todo" estaba "correcto". De la misma forma recordó que los análisis que la empresa encargó al Instituto valenciano de Biodiversidad y Biología Evolutiva ofrecieron resultados similares.

En este mismo sentido "se sigue trabajando" para determinar el foco por parte de "las administraciones competentes" recordando en este caso la responsabilidad en el agua de boca de los ayuntamientos y en el curso del río por parte de la CHE que está "en coordinación con las dos Comunidades". "No hay evidencias de que el foco del protozoo sea Castilla y León", remarcó a modo de resumen.