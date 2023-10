«El 80% de las infracciones en Soria son por exceso de velocidad y un 7% por el uso del móvil»

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La principal causa de accidentes en las carreteras sorianas es la distracción, el motivo del fallecimiento de ocho de las 12 víctimas mortales este año. El móvil es «tan adictivo», como destaca el nuevo responsable de la Jefatura Provincial de Tráfico de Soria, Sergio Gómez, que su uso al volante ya supone el 7% de las infracciones detectadas. Con todo, el exceso de velocidad sigue siendo el máximo responsable de las sanciones, ocho de cada diez. Gómez (Madrid 1981), ingeniero técnico aeronáutico, que ha pasado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos, y ha sido subjefe provincial de Tráfico desde 2015 hasta su ascenso en junio, destaca el problema que suponen en Soria los siniestros provocados por animales. Se buscan soluciones, como los pasos canalizados, pero aún no se ha hallado la definitiva.

Pregunta. Las distracciones al volante están tomando cada vez más protagonismo. ¿Qué porcentaje suponen en el cómputo de accidentes en las carreteras sorianas?

Respuesta. Sí, la conducción distraída, junto con el cansancio y el sueño son los principales factores de los accidentes mortales que estamos teniendo en nuestras carreteras. De hecho, son la causa de ocho de los 12 fallecidos en nuestras carreteras. Cinco víctimas fueron consecuencia directa de la distracción, así como cinco de los diez accidentes mortales. Estos accidentes se caracterizan por una salida de vía a elevada velocidad, ya que debido a la distracción no vamos a tener tiempo de reacción o incluso no vamos a reaccionar, por lo tanto van a ser más letales. Hay que tener en cuenta que en cuatro segundos, a 90 kilómetros por hora, vamos a recorrer una distancia de unos 25 metros. Hay estudios que estiman que cuando contestamos al móvil perdemos la vista de la carretera unos ocho segundos, con lo que estamos dejando de prestar la atención debida durante 200 metros que recorremos. Esto es especialmente peligroso porque si tenemos un obstáculo en ese espacio no vamos a poder reaccionar de una forma adecuada. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que prestar el cien por cien de la atención al volante, una distracción puede matarnos. No podemos confiarnos, aunque el conducir sea algo que hacemos asiduamente, porque en muchos casos esa confianza es la que lleva a distracciones.

P. ¿Cuáles son esas distracciones?

R. El cansancio y sueño directamente lo tenemos asociado a tres de los 12 fallecidos. Pero el principal motivo de distracción es el teléfono móvil. Somos una sociedad muy pegada al móvil y supone apartar la vista de la carretera demasiado tiempo. Incluso usando el manos libres, durante un minuto y medio se estima que dejamos de percibir el 40% de las señales, según diversos estudios. Creo que el problema es un exceso de confianza, porque conducir es algo que hacemos asiduamente y sentimos que no nos va a pasar nada, tenemos una falsa sensación de seguridad y no valoramos los riesgos que implican estas conductas, ya sea por el móvil o por un exceso de velocidad. El uso del teléfono móvil representa casi el 7% de las sanciones detectadas en nuestra provincia, que en total en este año son 35.619, el año pasado 55.057.

P. ¿Respecto al 83% restantes?

R. La principal infracción detectada en nuestra provincia, que llega casi al 80%, es el exceso de velocidad. Es una constante aunque es posible que haya habido un incremento después del parón de la pandemia, que hemos salido a la carretera con más ganas y más prisa, con menos sensación de riesgo de que estamos poniendo en peligro nuestra vida y la de otras personas.

P. ¿Otros motivos de sanciones?

R. El consumo de alcohol y drogas al volante representa el 10% de las infracciones y aunque ha descendido el alcohol, el de drogas ha aumentado ligeramente. Supone el 15% de puntos detraídos.

P. ¿Cuántas retiradas del carné se efectúan en la provincia?

R. En lo que va de año han sido 43 por pérdida de puntos. En 2022 fueron 49

P. ¿Y todavía hay conductores sin el obligado cinturón de seguridad?

R. Pues sí, es una de las infracciones que me llaman la atención, porque está en cuarto lugar como causa de infracciones por detrás del exceso de velocidad, alcoholemia y no tener pasada la ITV. Es algo en lo que se lleva mucho tiempo insistiendo porque en caso de accidente, ir con el cinturón de seguridad puede reducir a la mitad la probabilidad de fallecer. Pero todavía hay conductores que no usan el cinturón de seguridad, algo que se nota más en vía urbana que interurbana.

P. ¿Cómo está evolucionando el número de accidentes, sobre todo después de la pandemia que señala que salimos a la carretera con ‘más prisas’?

R. Después de la pandemia sí que hubo un aumento del número de accidentes pero en lo que va de 2023 estamos notando que va bajando, un 10% en el cómputo de accidentes totales, con 1.485 en lo que va de año frente a 1.684 del año pasado, y un 20% en nuestros accidentes estrella que son los provocados por animales. Aunque también es cierto que lo comparamos con 2022 que fue de aumento.

P. ¿Y lo atribuyen a alguna causa?

R. Estamos estudiándolo. El mayor descenso ha sido en el caso de los animales, pero no sabemos la razón, si por mayor prudencia de los usuarios, por mejor deforestación de los márgenes de la carretera..., porque el volumen de tráfico se ha mantenido.

P. ¿Cuántos han sido los accidentes con animales involucrados?

R. En lo que llevamos de año, hasta el 30 de septiembre, son 1.125 y el año pasado por esas mismas fechas ya llevábamos 1.402. Esto supone que el 80% del total de los accidentes son por animales, es algo muy llamativo. Afortunadamente, este tipo de accidentes no causan daños personales por lo general, sólo materiales. Aun así se está trabajando mucho para intentar reducirlos y se están haciendo muchos estudios para dar con la solución. No es cuestión de una sola medida pero sí de varias combinadas para ir reduciendo el número de estos accidentes. También sumado a que el conductor cada vez está más informado y es más prudente, aunque el corzo te salta y no hay tiempo de reacción, sobre todo porque suelen salir al atardecer, cuando el sol está bajando y te impide la visibilidad, que es cuando mayor precaución debemos tomar, junto con el amanecer que es también cuando más se mueven.

P. ¿Qué medidas están resultando más eficientes? ¿Cómo están funcionando las señales luminosas con porcentaje de probabilidad de presencia de animales?

R. Las nuevas señales de probabilidad que fueron implantadas por la Junta de Castilla y León, con colaboración con la Universidad de Valladolid, en la SO-920, sí que nos han permitido notar un especial descenso en ese tramo del 44%, por lo tanto sí creemos que están funcionando. Además, desde la Dirección General de Tráfico se están estudiando otras medidas como es la canalización de los animales y la señalización en las carreteras convencionales, de modo que pasen por ciertos pasos controlados, y se señalice al conductor de que es paso de animales.

P. ¿Se piensa en extenderlas a otras carreteras?

R. Lleva un año y hay que analizarlo un poco más, pero si funciona habrá que estudiar si extenderlas, ésta u otras medidas si se considera que los pasos canalizados son más óptimos... Estos se están poniendo en otras provincias, no en Soria, y están dando buenos resultados. Es una práctica que viene de Holanda donde llevan años y está funcionando. Aquí en Extremadura también con el lince ibérico, avisa de que el animal va a pasar. Eso se tiene que adaptar a las características de cada provincia.

P. Sí, porque el lince lleva un chip localizador, ¿pero en el caso de los corzos?

R. Por eso hay que adaptarlo, con señalización del paso canalizado. Pero primero hay que hacer los estudios pertinentes, ver que puede aplicarse no sólo a los linces y cuando se pueda comprobar que funciona se implantará. Porque en Soria el 90% de los accidentes por animales los protagoniza el corzo.

P. ¿Si hubiera más tramos de autovía habría menos accidentes por fauna?

R. Las autovías tienen vallados que evitan los accidentes provocados por animales, por lo tanto, si tuviéramos todas las carreteras valladas los animales acabarían encontrando zonas de paso. El vallado es una solución pero los animales van a cruzar y lo que hay que hacer es facilitarles esa zona de paso.

P. La Junta es la competente en materia cinegética, ¿cómo se trabaja con ella desde Tráfico?

R. La Junta es la competente tanto en materia cinegética como en el mantenimiento de las infraestructuras y cuando detectamos un punto que consideramos peligroso, desde el centro de gestión de tráfico solicitamos un informe y junto con la Junta se valora. Hay una buena coordinación y se trabaja en conjunto para intentar reducir estos accidentes.

P. ¿Les dicen que el plan cinegético se cumple?

R. Es algo que debe contestar la Junta.

P. ¿Existen puntos negros en la provincia de Soria?

R. No, según la definición de punto negro como emplazamiento de la red de carretera donde se producen tres o más accidentes con víctimas en una distancia de menos de cien metros, no tenemos ninguno, y llevamos así varios años. Hay tramos que nos preocupan más por su accidentalidad. Uno de ellos es el cruce de Berlanga de Duero, de la CL-116 con la SO-100. En 2019 se puso señalización inteligente, que cuando vas circulando por la vía principal te informa si hay un vehículo que va a acceder desde la vía secundaria. Pero desde entonces hemos seguido teniendo algunos accidentes y se sigue estudiando. Se ha enviado un informe a la Junta. También hay vigilancia de la Guardia Civil de Tráfico y con medios aéreo, a través del Pegasus y de drones. El puerto del Madero es igualmente conflictivo, pero no podemos acotar los puntos porque la accidentalidad que estamos teniendo es muy diversa a lo largo de toda la provincia, en usuarios de distintas edades, que impide sacar un patrón.

P. ¿Respecto al Temeroso, ahora evitable con la apertura del tramo de la Autovía del Duero?

R. En el año 2021 tuvimos cinco accidentes, tres de ellos con animales, y en 2022 hubo que lamentar un fallecido en el balance de tres accidentes. En lo que coincide ese tramo con la A-11 no hemos tenido ningún accidente este año, desde que se inauguró el tramo Venta Nueva-Santiuste el 17 de junio de 2022.

P. ¿De esos 360 accidentes que no provocan los animales, cuáles son las principales causas?

R. La principal causa de accidentes en nuestras carreteras es la distracción.

P. ¿El miedo a la sanción es lo que mejor funciona?

R. Hay muchos conductores que están concienciados del riesgo pero hay casos en los que no es así y se intenta concienciar a través de la educación vial pero si esto no funciona tiene que estar ahí el miedo a la sanción y la denuncia para intentar corregir estas conductas.

P. ¿Qué se puede hacer, porque el móvil ha venido para quedarse y cada vez con más usos?

R. Desde la Dirección General de Tráfico se ofrece educación vial al usuario, se realizan campañas, y aunque al ver un anuncio en la televisión parezca que no tiene su efecto, poco a poco va calando el mensaje y va cambiando tu forma de comportarte cuando estás al volante. Tenemos que seguir trabajando, los móviles cada vez son más adictivos y las campañas tendrán que seguir dando sus efectos. Cada vez tendemos más a los coches conectados, nos alertan de que hay un obstáculo y serán más autónomos y dejará de ser tan crítico el conductor. Iremos garantizando la seguridad a través del vehículo, pero no sabemos cómo evolucionará.

P. ¿Cuál es la antigüedad del parque móvil de Soria?

R. El 40% de los vehículos tienen entre 10 y 20 años. El 30% tiene más de 20 años y otro 30% menos de diez. Es un parque bastante envejecido pero la media nacional es similar. Las matriculaciones han bajado en 2023 pero no demasiado, llevamos unos años que más o menos se mantienen.

P. ¿Los eléctricos se hacen hueco?

R. Muy despacio, no llega al 1% la presencia de eléctricos en la provincia. Es verdad que no tenemos zona de bajas emisiones que limiten el uso del vehículo. Por suerte tenemos una ciudad en la que podemos ir andando a casi todos los sitios con lo cual en muchos casos no se considera necesario cambiar el coche porque no se usa a diario. Es una suma de factores.

P. ¿La cifra de examinadores del carné de conducir condiciona el ritmo de las pruebas?

R. Ahora tenemos tres examinadores, uno de ellos de baja. Desde Tráfico hay un plan de choque que permite contar con uno interino y durante el verano, cuando ha habido necesidad, hemos tenido refuerzo, y se pudieron examinar todas las personas que quisieron, como ocurre actualmente. Además en verano salió un concurso que esperamos que se resuelva este mes o el próximo, y vamos a dotar a la Jefatura con un nuevo examinador funcionario.