Semana de lluvia en Soria que comienza con doble alerta amarilla entre domingo y lunes

Una semana típica de otoño en un año atípico en cuanto a lo climatológico. Soria comienza hoy siete días donde la lluvia, las temperaturas suaves y en cierta medida el viento van a marcar la actualidad. Tras una primavera con una marcada sequía y un inicio otoñal con valores por encima de los 30 grados el tiempo en Soria va a ser ‘el que toca’.

Este lunes comienza con una doble alerta amarilla por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La primera de ellas es por lluvias, comenzando a última hora de este domingo y estando vigente hasta las primeras horas de este lunes. Pueden caer hasta 15 litros por metro cuadrado y hora y está activa en todo el territorio provincial. El segundo aviso es por viento y también cesa a primera hora del lunes. En este caso afecta sólo al centro y sur de la provincia con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. En la zona norte se espera más tranquilidad. Las temperaturas en la capital estarán entre los 8 y los 16 grados con las lógicas variaciones en otros untos de la provincia. Aunque por la tarde no hay previstas alertas podría volver a llover si bien de forma más suave.

Para el martes no hay por el momento avisos de la Aemet sobre Soria. Por la mañana podría incluso salir el sol en algunos momentos y la probabilidad de lluvia es baja, si bien aumenta al caer la tarde por encima del 80%. Las temperaturas máximas bajan unos cuatro grados según la previsión oficial. Por ejemplo uno de los puntos más ‘cálidos’ como es Arcos de Jalón no pasaría de 15 grados, El Burgo de Osma o la capital se quedarían en 14 y San Pedro Manrique marcaría un tope de 11 grados. La cota de nieve prevista baja a 1.800 metros, lo cual engloba a buena parte de Urbión y el Moncayo, pero incluso a un enclave tan popular como el Punto de Nieve de Santa Inés. La subida de días posteriores invita a no pensar en pistas abiertas por ahora.

El miércoles se esperan cielos encapotados con probabilidad de precipitaciones bastante alta por la mañana y no tanto por la tarde. Las temperaturas se recuperarán ligeramente en el centro y norte de la provincia con máximas que rondarán los 16 grados y mínimas que pueden irse a ocho, mientras que en el sur los termómetros se moverán en valores similares a los de la jornada precedente.

Para el resto de la semana será complicado ver el sol. El jueves se pueden recuperar los 20 grados de temperatura máxima pero con el cielo muy cubierto y alta probabilidad de lluvias; el viernes, menos agua pero mínimas más bajas y máximas en torno a 15 grados; y para el fin de semana, valores parecidos.

Aunque el viento no es buena noticia para los recolectores micológicos, la lluvia y las temperaturas moderadas sí pueden ayudar a los brotes de setas y hongos tanto desde el punto de vista de recogida para comercialización como para el micoturismo. Salvo en casos muy puntuales las heladas están descartadas, al menos en la previsión de esta semana.

Sin ir más lejos, ayer una localidad de Soria entró entre las diez más frías de España pero no llegó a valores bajo cero. Fue en la estación de medición de La Póveda-Barriomartín, que se quedó con un grado sobre cero. Las temidas heladas que cortan las temporadas de algunos hongos hasta ahora siguen sin aparecer.