La incertidumbre de Gamesa exporta de Ágreda a Alemania a 40 empleados

La paralización de la actividad en la planta de Siemens Gamesa en Ágreda debido a la crítica situación que arrastra la compañía eólica ha obligado a 40 empleados de la planta soriana donde se ensamblan las nacelles de proyectos para aerogeneradores terrestres a trasladarse a otra fábrica de la multinacional ubicada en Alemania y dedicada a la eólica marina.

Los trabajadores, que suponen una sexta parte de toda la plantilla de Ágreda, 270, llevan ya cuatro meses en la planta de Cuxhaven, dedicada al almacenaje de ‘off shore’ y donde también se ensamblan nacelles para la eólica marina, una fábrica que cuenta con un millar de empleados. Se trata de una medida que se les propuso desde la compañía para dar salida a los proyectos de construcción de aerogeneradores marinos que tiene firmados. Y en principio regresarán a lo largo del mes de noviembre. Mientras, el resto se ha acogido a un plan de flexibilidad hasta febrero, a la espera de que la multinacional solucione los problemas de calidad para producir de nuevo máquinas para la eólica terrestre.

La plantilla arrastra meses “de incertidumbre total”, no sólo porque tienen los proyectos paralizados de ‘on shore’, sino porque al parecer se está planteando abandonar la eólica terrestre y dedicarse sólo a la marina, según explica Juan Carlos Álvarez, delegado sindical de CC OO en la planta de Ágreda. De contemplarse ese escenario, sería la peor situación para sus 270 trabajadores porque la actividad que se realiza en Soria no se podría revertir a ‘off shore’. “Las nacelles de los aerogeneradores marinos son dos o tres veces más grandes que los de ‘on shore’ y necesitan montarse en fábricas próximas a los puertos porque es imposible de transportarlas por vía terrestre”, indica el representante de los trabajadores. Esto supondría un fuerte impacto económico para la zona, no sólo por los empleos directos, sino por todos los indirectos que la planta genera.

No obstante, si Siemens Gamesa continúa con los proyectos ‘on shore’ Ágreda se erige como uno de los ‘bastiones’ donde se mantendría la actividad, dado que la multinacional ensambla en Soria todas las nacelles que exporta a Europa. De hecho, sólo cuenta con dos fábricas de este tipo en todo el mundo; la otra está en China y se ocupa del resto de proyectos.

Álvarez lamenta la nula comunicación por parte de la empresa para informar a la plantilla, que aboca a esperar al 21 de noviembre, que es el día marcado por Siemens Gamesa para informar de sus resultados anuales: “La compañía va a dar cifras muy malas, porque espera pérdidas de 4.500 millones de euros, que se suman a las que arrastra desde hace tres años”.

Recuerda que el 16 de octubre los sindicatos convocaron a la dirección de la compañía para conocer de primera mano la situación, y un día antes canceló la reunión, emplazándonos al 24 de noviembre, una vez exponga sus cuentas, con lo que no tendríamos capacidad de maniobra”. No obstante, los sindicatos esperan por ahora “el mayor destrozo” en la corporativa, algo que también les afectará a las fábricas en mayor o menor medida. Y si no es de manera inminente, será a medio plazo.

Por el momento a los 5.500 trabajadores de todo el país no les queda otra que esperar a que se pronuncie la compañía. Mientras tanto, se concentran en las plantas de manera periódica. Y el próximo 3 de noviembre los representantes sindicales acudirán a Zamudio (Vizcaya), donde Siemens Gamesa tiene las oficinas corporativas, para mostrar su rechazo a la situación que están viviendo.