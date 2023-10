El PSOE de Soria defiende la amnistía "dentro del marco constitucional"

Publicado por José Sosa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El PSOE de Soria, al igual que el resto de federaciones del país, convoca a su militancia para expresar su opinión sobre el acuerdo con Sumar y otras formaciones para la formación de un futuro Gobierno del Estado. La consulta será telemática esta semana y el sábado se abrirán las sedes locales para la votación presencial. El secretario provincial, Luis Rey, no ocultó que dentro de la pregunta planteada está implícita la espinosa amnistía para los líderes del independentismo catalán, una medida que Rey defiende "siempre dentro del marco constitucional".

Tras el Comité Federal del PSOE el pasado fin de semana en el que su secretario general y presidente en funciones, Pedro Sánchez, defendió la idoneidad de la amnistía ahora se abre una consulta a la militancia. En el caso de Soria la votación se puede hacer de forma telemática durante toda la semana. Además, el sábado se abrirá la sede de la capital entre las 10 y las 20 horas y se acordará abrir el resto de sedes provinciales durante en periodo de 2 horas ese día -se aplica este sistema por tener menos de 100 afiliados-. Esta tarde habrá una reunión de la Ejecutiva para definir todas esas cuestiones y dar información a la militancia.

Rey advirtió que no evitará el debate y que su postura es "muy clara". "Sí" a la amnistía "dentro del marco constitucional". "Cuando esté el acuerdo veremos si lo cumple", reiteró insistiendo en "no simplificar" el acuerdo de un futuro Gobierno a la medida de gracia con los políticos catalanes. "Hay que hablar de para qué es el futuro Gobierno", reclamó asegurando que el objetivo es "gobernar para la mayoría tal y como se ha hecho en los últimos años con buenos resultados".

El máximo responsable del PSOE soriano defendió un Gobierno que apuesta por la educación, la sanidad o los jóvenes sin olvidar la "convivencia". "Si no entendemos la pluralidad de este país, no entendemos este país" y defendió la conveniencia de tomar medidas "arriesgadas" como fue en su momento la eliminación del delito de sedición que "hacen que la realidad de Cataluña sea hoy mejor". Rey recordó que con las políticas del PP "no se evitó el referéndum ni la declaración de independencia" y que incluso en esos momentos el PSOE se comportó con letalidad institucional al Gobierno popular. "El PP nunca lo ha hecho".

Desde el PSOE defienden que la figura de la amnistía está presente en los ordenamientos de los países de nuestro entorno y que "no rompe el poder judicial" y recordó que en el momento político actual "no hay mayorías" por lo que "todo el mundo tiene que llegar a acuerdos y aceptar cuestiones que no tenía inicialmente previstas", justificando de esta forma el cambio de posición socialista sobre la amnistía. El perdón a los líderes independentistas "no me da miedo porque sirve para mejorar la convivencia". "España no se rompe, la pasada legislatura la mitad de diputados de Cataluña eran independentistas y ahora son un tercio", expuso valorando el éxito de la política desarrollada por su partido en torno al conflicto territorial catalán.

Rey no dudará en explicar la amnistía frente a los constantes intentos de "deslegitimación" del Gobierno por parte del PP.. "La Constitución dice claramente en su artículo 99 que el presidente lo eligen los 350 diputados, ya vale" y recalcó que la amnistía cabe en la Constitución porque "no está prohibido". Cuestionado por la posibilidad de que la amnistía sea el paso previo al referéndum, Rey advirtió, que como ha dicho Sánchez, esa es una línea roja, aunque como con la amnistía, los cambios en el momento político pueden provocar que ese debate pueda estar presente dentro de un tiempo.

En clave soriana, desde el PSOE recuerdan las importantes inversiones que están en marcha o en previsión para la provincia. "Es lo que nos jugamos, también que no haya un Gobierno de PP con Vox que ya estamos sufriendo en esta comunidad", insistió. Junto al senador Javier Antón recordaron que "no ha habido otra legislatura" tan buena para Soria en términos de llegada de proyectos y fondos y pusieron como aval su trabajo para evitar posibles fugas de inversiones a los territorios de procedencia de los partidos que apoyarían a un futuro Gobierno". "El mayor peligro para esta tierra sería un Gobierno del PP", insistieron.