El PP amplía el frente judicial de la quinta planta de Pajaritos II

Publicado por José Sosa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El grupo popular en el Ayuntamiento de Soria tiene previsto ampliar el frente judicial contra el Consistorio por las decisiones vinculadas a la quinta planta de Pajaritos II. Admitida a trámite la demanda contra la resolución de Alcaldía que evitó el derribo de la planta, la portavoz popular, Belén Izquierdo, confirmó que ya se ha presentado otro procedimiento por la permuta del terreno y no descarta iniciar nuevos procesos ante futuras decisiones, como puede ser la concesión de licencia de ocupación. «No queremos entorpecer a las familias, pero vamos a defender la legalidad», insistió.

El PP toma esta postura después de que la semana pasada se conocieran dos importantes decisiones con respecto a la quinta planta. Por una parte, y tras una reunión con los propietarios, el Ayuntamiento trasladó su voluntad de conceder una licencia de ocupación parcial para las plantas legales –de la primera a la cuarta–. En segundo lugar, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento desestimó las alegaciones de Domus y elevó a definitiva la sanción de 150.000 euros a la empresa por construir por encima de la licencia.

«Tenemos que pedir más documentación que aún no tenemos, pero lo que tenemos claro es que debe cumplirse la legalidad y, bajo nuestro criterio, en este momento no se está haciendo». Desde el PP municipal califican de «irrisoria» la sanción interpuesta a Domus por construir una planta más de lo que había solicitado en licencia. «150.000 euros es algo irrisorio, a este precio no me extrañaría que hubiera más infracciones», lamentó Izquierdo. La líder popular insiste en que había posibilidad de elevar la cuantía hasta los 300.000 euros aunque «tampoco sería suficiente por la infracción que han cometido». «Hay una quinta planta construida y lo puede ver perfectamente todo el mundo, eso no es una estructura para colocar placas solares», recalcó.

«Nuestra intención es defender la legalidad y en este caso la legalidad la marca lo aprobado en el 2020 y hace referencia a un edificio de cuatro plantas», reiteró la portavoz popular añadiendo que «da la impresión de lo que se ha pretendido es ir ganando tiempo para poder completar la modificación urbanística y de esta manera amparar los construido».

«Vamos a seguir», advirtió Izquierdo confirmando la presentación de un segundo proceso Contencioso por la permuta entre el Ayuntamiento y Domus. Este acuerdo cambiaba una parcela junto el edificio de Pajaritos por la parcela donde se celebran Las Ánimas –con el añadido que la modificación puntual pretende pasar la edificación de la parcela junto al complejo residencial para habilitar la quinta planta–. «Es una decisión que cuesta entender, en Soria tenemos problema de vivienda y en esa parcela hay una edificabilidad a la que el Ayuntamiento renuncia, es decir, renunciamos a la posibilidad de construir viviendas por una parcela para un uso recreativo», explicó. «Consideramos que el Ayuntamiento ha tenido tiempo de sobra para poder modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pero de momento no lo ha hecho, y por tanto debe atenerse a la legalidad que tiene el marco actual y no saltárselas a la torera», aseveró Izquierdo.

Para el PP el frente judicial «sigue abierto» y con vías a seguir ampliándose. «Esto no ha acabado», lamentó Izquierdo. «Sabemos que la Justicia no es rápida , pero ya tenemos el primero, el segundo y dicen que no hay dos sin tres», explicó.

En lo que se refiere a la vía administrativa, el Ayuntamiento ya ha cerrado el expediente de restauración de la legalidad y el sancionador. El siguiente paso debe ser dar continuidad a la modificación puntual del PGOU aprobada el pasado mes de marzo por parte del Pleno y a pesar del rechazo del conjunto de la oposición. En este sentido, la portavoz del PP recordó que una de las primeras acciones que hizo el grupo tras tomar posesión de su acta de concejales fue la presentación de las alegaciones a esta modificación puntual. «Han pasado 5 meses y aún no tenemos respuesta a esas alegaciones, entendemos que la empresa también puede haber presentado y que puede haber de otros ciudadanos o otros grupos, pero aún no sabemos nada». «Entendemos que entremedias ha pasado el verano y eso, pero son 5 meses y ya es tiempo de que haya una respuesta», insistió.

De momento, el PP descarta volver a pedir que haya una comisión de investigación sobre la quinta planta. En este sentido, Izquierdo recordó que ya se cursó una solicitud de ese estilo por parte de Saturnino de Gregorio la pasada legislatura –cuando aún era concejal por Cs– y que la petición fue rechazada por el equipo de Gobierno. «El rodillo de la mayoría lo impidió y ahora volvería a pasar lo mismo», lamentó.