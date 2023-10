Soria Ya agudiza su crisis con la dimisión del vicepresidente segundo Fernando Arévalo

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Más salidas en Soria Ya. El vicepresidente segundo de la formación sorianista, Fernando Arévalo, ha presentado su dimisión como vicepresidente segundo, agudizando la crisis de la formación política, ya que hace tan solo hace unas semanas siguió el mismo camino su presidenta, Silvia Largo.

Arévalo asegura en su carta de despedida que se debe a "problemas de salud familiares" que le han apartado de la actividad organizativa del partido en estas semanas, y es en este tiempo cuando ha abierto "un periodo de reflexión acerca de mi papel dentro del partido que, finalmente, ha desembocado en mi retirada definitiva del mismo".

Dice Arévalo que este tipo de argumentos esgrimidos "puede parecer una justificación fácil y cómoda, pero los que me conocen saben que no buscaría excusas en la toma de una decisión tan difícil y dolorosa".

Sin embargo, el ya ex dirigente de Soria Ya reconoce que otra de las causas de su dimisión es el resultado alcanzado por el partido en las elecciones del 23J, cuando no obtuvo representación ni en el Congreso ni en el Senado. "No puedo negar que el resultado obtenido socavó la ilusión puesta en este proyecto. Una ilusión que era el motor de todo el trabajo que de manera altruista muchos realizamos en Soria Ya", añade.

"No dejo de pensar que fue una oportunidad perdida para Soria. No obstante quizá se requiera cierta autocrítica. Tampoco niego cierta desilusión personal dentro del partido en los últimos tiempos", subraya.

Destaca sus 6 años en Soria Ya de los que asegura que "me arrepiento" pero que "con las nuevas circunstancias me veo en la necesidad de renunciar al mencionado propósito para poder dedicar más tiempo a mi familia, a mi trabajo y a mí mismo".

Dice sentirse "orgulloso de la dedicación y labor desempeñada en Soria Ya, fundamentalmente durante los últimos años, sin olvidar tampoco mi implicación como ciudadano en anteriores etapas".