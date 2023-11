Publicado por Redacción Soria Creado: Actualizado:

La escritora y periodista soriana Loli Escribano presentó ayer, en el Casino Amistad Numancia, El paseo de Invierno, su quinta novela en la que reflexiona sobre la vida con sus momentos buenos y malos y cómo se deberían afrontar estos últimos sin victimismo. De este modo, realiza un viaje profundo y genuino a lo más recóndito del alma y el pensamiento con el que el lector se sentirá identificado y, muchas veces, reconfortado. «Es una historia de dolor pero también de amistad sin límites y, sobre todo, de amor a la vida», señala en declaraciones a Ical.

Con esta novela, con la capital soriana como telón de fondo, Escribano pretende acompañar a las personas que han padecido o padecen un cáncer, una enfermedad dura a la que hay que hacer frente con el mayor arrojo posible.

Paseo de Invierno cuenta la historia de Pepa, una mujer joven, que, como ella, tuvo que abordar el dolor de esta enfermedad y a la par afrontar el haberse quedado viuda. La protagonista de la novela es una mujer marcada por dos problemas, según Escribano, por un lado, ser una paciente oncológica y, por otro, haberse quedado sin pareja. «Es una mujer dual porque tan pronto está fuerte haciendo frente al problema como está muy baja porque se le viene grande», reconoce.

La escritora señala que el libro no es autobiográfico y ha sido escrito para saldar una cuenta literaria y una «deuda moral» con todos aquellos que, mientras hacía frente a la enfermedad, le pedían que escribiera sobre el cáncer para ayudar a otras mujeres evidenciando la valentía con la que lo afrontó. «Cuando me diagnosticaron cáncer de mama yo lo llevé con vitalidad y me pedían que hablara de ello. Sin embargo, la novela no tiene nada que ver con mi vida, aunque no me he tenido que documentar sobre cómo son los tratamientos», explica.

En el transcurso de la enfermedad, Pepa se apoya en su amigo de toda la vida así como en otra amiga que conoce mientras se desarrolla el proceso. Juntos se sumergen en la vida real, que nada tiene que ver con la que se exhibe en las redes sociales, donde todo es postureo. «La vida tiene sus espinas y está conformada por otras cosas, que no son de disfrute», indica para considerar que es necesario «aceptar» las amarguras.

El libro, editado con Lastura Ediciones, está ilustrado con el paseo de invierno de la Dehesa, y está ambientado en Soria por lo que el lector de su tierra natal se sentirá identificado y los de fuera sentirán el deseo de conocerla.

Desde que publicara su primera novela, El cráneo del imbécil (2009), han pasado 14 años y otros tres libros más (No tiren piedras, Lo que nadie ve y Las mariposas no viven solo un día).

La presentación oficial fue ayer en el Casino, donde la escritora estuvo acompañada por Mercedes Melendo, bibliotecaria y coordinadora de clubes de lectura de la biblioteca pública de Soria. Entre el público, representantes de distintas entidades sorianas que no quisieron perder la oportunidad de conocer la nueva novela de Escribano, cuya ambientación en la capital le da un plus de cercanía que atraerá al público provincial. Además de lo interesante de la temática, el cáncer de mama, una enfermedad que sufrió la propia autora y que por tanto cuenta la acción desde el total conocimiento de las vivencias y realidades que lleva aparejadas esta dolencia, incluido el hecho de residir en Soria, lo que obliga a los pacientes oncológicos a desplazarse a otros hospitales para recibir el tratamiento adecuado.