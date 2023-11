Cuerda del Pozo recupera 12 puntos en una semana para volver a su media

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El embalse de la Cuerda del Pozo ha vivido su particular ‘semana fantástica’. Ha ganado 12 puntos porcentuales, ya supera con holgura la mitad de su capacidad y se mueve en torno a la media de la última década por estas fechas. En un año con dos períodos de sequía muy marcados supone que el primer embalse de la cuenca del Duero recupera lo que se podría considerar normalidad.

Concretamente en la tarde de este domingo el embalse soriano se encontraba al 55,4% de su capacidad total. La tónica era de subida aunque quizás no tan pronunciada como la del sábado. El porcentaje supone un incremento muy marcado para una sola semana. El pasado lunes estaba al 43,22%. Obviamente no es posible prever con exactitud las precipitaciones, el caudal vertido o las temperaturas a medio plazo, pero si se mantuviese el ritmo a finales de mes estaría al 100% de su capacidad. Así de fuerte ha sido el crecimiento reciente. Hace dos semanas no se llegaba siquiera al 40%.

La subida ha supuesto añadir alrededor de 28 hectómetros cúbicos a la mayor reserva de agua superficial de Soria y no se está lejos de los 140. El incremento de esta semana se traduce, en unidades más comunes, en 28.000 millones de litros.

Entre las claves está que ha llovido sobre mojado de forma literal. Las precipitaciones han sido muy abundantes en la zona del embalse e incluso en términos como el de Covaleda ha nevado y se ha derretido con pocas horas de diferencia. Los primeros afluentes del Duero y los torrentes que evacuan desde Urbión han dejado cifras muy elevadas.

En ríos sobre el papel ‘pequeños’ se han visto cifras muy altas. Por ejemplo el Revinuesa llegó a superar el sábado los 50 metros cúbicos por segundo, bajando más agua que en el Duero a su paso por Soria capital. El domingo por la tarde la situación se había tranquilizado y por ejemplo a las 19.00 horas el aforador de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) consignaba en torno a 17 metros cúbicos por segundo. En todo caso y aun habiendo bajado, sólo este río sumaba prácticamente siete veces más agua de la que salía de la presa de Cuerda del Pozo en ese mismo momento. Se estaban ‘soltando’ 2,7 metros cúbicos por segundo, que aguas abajo las aportaciones eran más que suficientes para mantener el Duero alto.

La parte negativa la han vivido los vecinos de algunas localidades pinariegas que en estas jornadas han sufrido desbordamientos e inundaciones. Salduero se ha llevado dos con menos de una semana de diferencia, sin ir más lejos. En zonas de Covaleda también se habían saltado los cauces y el Triguera en Duruelo bajaba asimismo crecido.

Las previsiones de lluvia en la zona del embalse ya no son tan altas para esta semana como lo fueron en la anterior, aunque aún así se esperan más chubascos. Este lunes la probabilidad es muy escasa en Pinares aunque el día estará nublado. El martes serán mucho mayores por la mañana que por la tarde, cuando podría asomar el sol. No obstante viene frío y la cota de nieve bajará a los 1.200 metros. Teniendo en cuenta que el miércoles sube por la mañana a 1.500 y por la tarde a 1.800 podría producirse también algo de deshielo que engrosaría también el embalse. Eso sí, se reduce bastante la perspectiva de precipitaciones.

De cara al jueves se contempla una probabilidad del 100% de lluvia en la zona y en las que vierten hacia allí, porcentaje que baja el viernes al 75%. Si se cumplen los avances de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) el embalse de la Cuerda del Pozo seguirá subiendo para dejar atrás, ya sin duda, las sequías de 2023.