Soria Ya afea que el Infocal relegue a pueblos de Pinares y Mañueco habla de cuestiones “técnicas”

El portavoz del Grupo UPL-Soria Ya Ángel Ceña afeó este martes que el borrador del nuevo Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal) no recoja en su anexo de municipios de atención prioritaria a numerosas localidades de la comarca de Pinares Burgos-Soria, una “masa arbolada continuada” que es “ejemplo de buena gestión”. Al respecto, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, justificó que se trata de cuestiones “puramente técnicas”.

En una respuesta a una pregunta oral en el Pleno de las Cortes, el jefe del Ejecutivo contestó que “no estar en ese anexo no quiere decir que no haya masas forestales en esos municipios, sino que no son peligrosas para el casco urbano”. Tampoco significa, prosiguió, “que no haya medios”, y expuso que encontrarse en ese anexo “conlleva una responsabilidad para los ayuntamientos”, informa Ical.

“Yo no soy ingeniero forestal, si quiere invito a los ingenieros forestales de Soria y a ver si se entienden con usted”, explicó. Por ello, recordó que el Infocal apuesta “por mejorar las condiciones de trabajo, con más medios e infraestructuras, tecnologías, nuevos vehículos, etcétera”. Al respecto, explicó que el Gobierno de Castilla y León “invierte en Soria en cuestiones forestales”.

Igualmente, negó haber prometido una autovía en la zona de Pinares durante la campaña electoral de febrero de 2022, porque se trata de desdoblar “una nacional de titularidad nacional”. “Ni soy miembro del Gobierno, de España quiero decir, ni lo quiero ser”, apuntó Mañueco, quien avanzó que en el próximo Consejo de Gobierno se llevará la autorización del contrato de obras del tercer tramo de la SO-630, entre San Pedro Manrique y la SO-615, que “vertebrará la provincia de Soria”. “A ustedes le dejamos la irrelevancia política”, sentenció Mañueco.

Ceña, que pidió “perdón” de forma irónica por acudir a las Cortes con un tema que “preocupa a los sorianos, en lugar de un tema que le preocupa a usted” (en referencia a la amnistía), consideró que el proyecto Infocal “llega tarde, pues el actual es de 1999”, y consideró que aunque la metodología de municipios sea “de cuestiones técnicas, también puede tener errores, que saltan a la vista”. “La masa de pinares Burgos-Soria es una catedral de la naturaleza, el monte arbolado continuo más grande de la Península. Pero ustedes deciden que Covaleda tiene una protección diferente a Duruelo o Navaleno, un auténtico disparate, Esto es palabrería y no reconocer los errores”, afeó.

A su juicio, en Navaleno el monte arbolado “toca las casas” y en Duruelo “llega hasta los aserraderos”. Por ello, exigió que incluya a estos municipios en este anexo. “No es razonable que con una gestión forestal secular y un vínculo estrecho entre vecinos y el monte no estén en este anexo, que no tiene incendios no por ustedes, sino porque los vecinos cuidan el monte”, culminó.