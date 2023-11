Casa Zapata echa el cierre en El Collado tras 110 años de historia

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

"Casa Zapata cierra sus puertas. Gracias por su confianza". Este letrero se puede leer en el emblemático comercio soriano ubicado en El Collado número 8, por el que han desfilado generaciones y generaciones de sorianos.

Casa Zapata echa el cierre después de 110 años de historia, "seguramente el comercio más antiguo de la capital", apunta su propietario, Pepe Zapata, quien añade que cerrará el local alrededor del 15 de diciembre. Con 70 años se jubila definitivamente y pone en alquiler el local. "Mis hijos están en Iberdrola y en la Universidad", explica. Como en la hostelería, aquí tampoco parece que haya relevo generacional.

Hace un siglo y 10 años abrió el establecimiento su abuelo, Juan Pascual Zapata. Posteriormente lo regentaron sus tíos Ángel Zapata y Elena Zapata, su tía Dolores Zapata y su padre Pepe Zapata, correlativamente. "Un 90% de los sorianos han comprado aquí", señala. Él ha permanecido 50 años en el negocio, desde los 20 años. "¿Qué no habrás visto desde ahí en todos estos años eh?" "¿Aquí? Absolutamente de todo, No te imaginas".

En la actualidad estaba centrado en los aparatos de imagen y sonido. Hacer 110 años el establecimiento conenzó vendiendo maquinas de escribir y de coser, además de aparatos de radio. De ahí se dio el salto a las televisiones, al mundo de la fotografía, a los discos, a las cintas y a los aparatos de vídeo.

Posteriormente, las antenas con Canal + y Digital +. Casa Zapata obtuvo el premio de uno de los 15 mejores instaladores de España y hace 20 años logró el premio del Comercio El Caminante.

«Estoy muy feliz. Me conoce todo el mundo. A mí me ha ido bien porque me he ido regenerando», sentencia.

A pesar de todo, reconoce que el comercio soriano no goza de buena salud. "Muy mal. No hay dependientes y nadie quiere trabajar en esto".

Se queja de que alguna vez ponía la música exterior "y llegaba la Policía Local y me hacía quitarla". En otra ocasión, recuerda cuando fue a colocar una antena a un chalet. La criada me perseguía por toda la casa porque se pensaba que iba a robar, hasta que la dueña le dijo: "Deja en paz a Pepito".

En El Collado ha sido un referente y parece que le van a echar de menos desde el resto de establecimientos. "Hacía falta una escalera, allí estaba yo. Un destornillador, lo mismo".

La emblemática Casa Zapata se despide. La tienda en la que siempre era visible Pepe Zapata. Para lo que hiciera falta.