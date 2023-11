El mercado de Soria tendrá taquillas refrigeradas para la compra on line

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El mercado municipal de Soria ofrece un comercio de proximidad pero no siempre accesible cuando se trata de cuadrar horarios. Con la digitalización que lanza el Ayuntamiento y que permitirá la venta on line será mucho más fácil conseguir sus productos. La segunda licitación para el proyecto sale por 263.000 euros, financiado con fondos europeos, y pretende ampliar los servicios y los horarios de venta, ya que la venta por internet ofrece un servicio 24 horas al consumidor para poder tramitar sus pedidos, así como adaptarse a los nuevos hábitos de compra.

Entre las novedades que otorga la digitalización están las taquillas refrigeradas inteligentes, de modo que se gestionen y preparen pedidos para que los recojan los clientes, y también un programa anti desperdicio que consiste en ofrecer paquetes de productos y alimentos no consumidos al final del día a precios reducidos. «Con ello evitamos tirar comida en buen estado, obtiene un beneficio tanto el comercio como el comprador y no agotamos más recursos medioambientales y agroalimentarios», como recoge el pliego de la segunda licitación. La primera quedó desierta hace un año ya que la única oferta presentada no alcanzó la puntuación mínima establecida en el pliego.

El proyecto integra varias acciones tecnológicas relacionadas entre sí como una web que integre un marketplace, una visita virtual interactiva/3D, una aplicación de fidelización de clientes y sistema antidesperdicio, servicio de entrega de pedidos a través de taquillas refrigeradas, gestión de redes sociales y geolocalización, social wifi y conteo de visitantes, junto con un sistema de gestión de contenidos con pantallas y tótems, atención al cliente, entre otros aspectos. La digitalización del comercio permitirá «la gestión punta a punta por una serie de empresas externas para que los negocios puedan dar el mismo servicio que otras plataformas globales, con una pasarela de pago online segura y gestión de logística para enviar el paquete a domicilio tanto de productos no perecederos como frescos, englobando a los establecimientos del mercado, los comercios de alimentación y restauración, así como otros que integren el mercado municipal de Soria», recoge el pliego, que destaca la capacidad de aumentar el número de clientes al dar la posibilidad de vender por todo el territorio nacional, incluyendo el pago y envío a otros puntos.

Los pedidos se realizarán mediante el marketplace o un servicio complementario de atención directa a distancia que atienda consultas, recoja los pedidos y los haga llegar a los operadores para que puedan preparar los pedidos. La solución contemplará distintas formas de hacer llegar los pedidos a los clientes, como recogida, taquilla y envío a través de operadores logísticos. Los beneficiarios de esta actuación serán tanto los empresarios comerciantes y por supuesto la población en general que podrá disponer de mayores y mejores servicios de compra en las instalaciones. «El proyecto de digitalización se afronta bajo los paradigmas de facilidad, fiabilidad y seguridad. Fácil, fiable y seguro tanto para el comerciante como para el consumidor final», según el pliego del proyecto, que será presentado a los integrantes del mercado mañana miércoles por la concejala de Comercio, Teresa Valdenebro.