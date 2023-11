Soria Ya asegura que el Gobierno en funciones sí puede prorrogar el contrato del VTC

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Soria Ya considera que es “falso” que el Gobierno en funciones no pueda prorrogar el contrato de la conexión de la capital con el AVE a través de un vehículo de transporte combinado hacia la estación de Calatayud, dado que “se trata de un contrato de servicios por un por importe de 62.440 euros, no una obra para hacer el túnel del Canal de La Mancha”. Así lo puso de manifiesto ayer el procurador en las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña, quien aseguró que “desde que el Gobierno está en funciones han sido varias las licitaciones que se han llevado a cabo en diferentes puntos del país”.

Ceña realizó estas declaraciones tras registrar Soria Ya una carta firmada por sus tres procuradores en las Cortes expresando a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones (MITMA), Raquel Sánchez, su preocupación por el futuro del servicio combinado Renfe AVE-VTC entre Soria y la estación de Calatayud.

Ceña lamentó que desde el Ministerio de Transportes afirmaron hace una semana a este periódico que la decisión de prorrogar este servicio corresponde al nuevo Gobierno, ya que la posible prórroga excede de los límites de un ejecutivo en funciones, una justificación que consideran que es “falsa, ya que es un contrato de servicios por importe de 62.440 euros, no una obra para hacer el túnel del Canal de la Mancha”. A juicio de Soria Ya, este servicio nació “tocado de muerte y se puso en marcha para tapar la supresión del autobús a Calatayud en octubre de 2020”.

El procurador insistió en que “el hecho de que el servicio sea exclusivo para empadronados en la provincia de Soria limita de forma absurda el uso de un servicio público”. Sin olvidar las irregularidades en el número de plazas ofertadas, tres viajeros por expedición, cuando el contrato habla de tres vehículos a disposición del servicio, y a las frecuencias “muy limitadas", que no terminan de hacer que sea atractivo. “Creemos que es de lejos mucho menos de lo que se nos prometió. Tampoco vertebra el territorio, ya que las únicas salidas se hacen desde Soria y Calatayud. Es un servicio que aún tiene mucho que mejorar”.

Ángel Ceña aseguró que la licitación contenía un error de inicio, ya que curiosamente cuando realizaron el contrato por medio año ya preveían que no se iba a poder prorrogar, por lo que cree que fue un anuncio electoral ya que “sólo se pretendía salir del paso poco antes de las generales del 23 de julio y realmente no hay voluntad de prorrogar este servicio”. Y lo que es peor: “Ni siquiera se ha hecho un análisis de si ha funcionado o no, o si tiene potencialidad o no”. Así, “el 1 de enero ya no va a haber este servicio que se anunció a bombo y platillo”.

El portavoz parlamentario de Soria Ya insistió en que un gobierno en funciones sí que puede licitar un contrato, que además se ampara en una Disposición adicional, la 108, de una Ley de Presupuestos que está en vigor y va a ser prorrogada. “Es más, pueden acudir a la Ley de Contratos del sector público, se trata de un gasto periódico y repetitivo. Puede volver a licitarse el contrato e incluso mejorarse. Es una excusa del ministerio dirigido por Raquel Sánchez”, consideró Ceña.

Cree que “el Mitma ha dejado pasar los meses, no ha hecho su trabajo, y ahora, a mediados de noviembre, ya no da tiempo a sacar la licitación de este servicio”. Y añaden que “el diputado y senador por Soria son una lacra y una carga para los sorianos al no defender los intereses de su tierra”. El movimiento ciudadano espera explicaciones de la ministra en funciones Raquel Sánchez, de la delegada del Gobierno en Castilla y León Virginia Barcones y del subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, y que se tomen medidas inmediatas para garantizar la continuidad de este servicio.

Y es que los tres representantes de Soria en las Cortes de Castilla y León han vuelto a solicitar una entrevista con Raquel Sánchez, donde además abordarán otros asuntos relacionados con las infraestructuras en Soria, como la finalización de las autovías A-11 y A-15, haciendo hincapié en el tramo de la Autovía del Duero entren Langa de Duero y Aranda de Duero, cuya licitación estaba prevista para el pasado verano; la reapertura de la línea ferroviaria Soria-Castejón, las mejoras en la línea Soria-Torralba-Madrid y el inicio de nuevos proyectos, como el estudio para la construcción de la autovía A-24 (Autovía Celtibérica), entre Daroca y Burgos, y la construcción de una carretera 2+1 entre Soria y Logroño.

Ceña lamentó la situación política de pactos para la constitución de un Gobierno. “Lo que conocemos nos preocupa mucho, independientemente de la futura ley de amnistía que consideramos que es injusta y que el Tribunal Constitucional tendrá que decidir, porque contiene unos privilegios a unos territorios respecto a otros absolutamente increíbles y lo que nosotros nos tememos es que Soria va a quedar absolutamente marginada y desplazada porque se va a quedar sin nada”.

Insistió al respecto que “no hay recursos para la España Vaciada y otra vez se van a quedar postergadas todas las infraestructuras para Soria”. Recordó que si antes “repartían las migajas de esos territorios que siempre se beneficiaban de estos acuerdos y ahora ya no va a quedar nada”. Y es que frente al traspaso de los impuestos del Estado a Cataluña o las condonaciones de deuda increíbles, puso de manifiesto que “lo único que pedimos los sorianos es que terminen unos tramos de autovía pequeños y, sin embargo, no hay dinero para eso, ni para las ayudas al funcionamiento, 6,23 millones de euros al año cuando la potencialidad es de 228 millones”. A su juicio, “parece ser que si estuviéramos en otros territorios que sí se benefician siempre de los pactos Gobierno sí que tendríamos esas ayudas y nos racanean hasta el taxi a Calatayud que cuesta 62.440 euros. Es inaudito. Estamos profundamente molestos por estos acuerdos que no son más que acuerdos económicos que nos los venden con eslóganes de camisetas y van totalmente en contra de Soria y de los sorianos”.

En este sentido, se dirigió a Luis Rey y Javier Antón, diputado y senador del PSOE por Soria respectivamente, para que respondan públicamente ante los ciudadanos si están realmente a favor de estos acuerdos, y lamentó que ni siquiera “pueden plantear al futuro Gobierno de la nación las reivindicaciones históricas de Soria porque hay una disciplina de voto y el que se mueve no sale en la foto y no vuelve a ser candidato. Es la triste realidad de esta provincia”.

Vinculó también los acuerdo con el retraso en la licitación del tramo de la A-11 entre Langa de Duero y Aranda de Duero: “Debería haber salido en verano tal y como prometió en primavera la propia ministra, pero a estas alturas no se ha licitado porque el Gobierno ahora necesita los 162 millones de euros para otras prioridades”.