Cinco hombres y cuatro mujeres deciden la culpabilidad o inocencia del presunto asesino de Diolimar

Cinco hombres y cuatro mujeres, además de dos suplentes, varones, serán los que decidan sobre la culpabilidad o inocencia de Nahum, acusado del asesinato de Diolimar, el 9 de junio de 2022, al presuntamente asestarle una puñalada en el costado que acabó con su vida. Ambos habían sido pareja sentimental hasta que ella quiso romper la relación unos días antes, tal y como aseguran las calificaciones de la Fiscalía.

"No se asusten, no se necesitan conocimientos jurídicos, sólo sentido común", les trasladó el magistrado de la Audiencia Provincial de Soria y ponente de la causa, Rafael Carnicero, tras darles la bienvenida. "Su intervención es muy importante, porque son ustedes los jueces, yo me limito a dirigir el juicio, sólo soy el árbitro", añadió.

Los 11 miembros del jurado popular elegidos fueron seleccionados por las partes del caso, tanto Fiscalía como la letrada de la Junta de Castilla y León, que representa a la hija menor de la víctima, y el abogado de la defensa. Preguntas como la opinión sobre la violencia de género, conocimientos previos del caso, si había estado inmerso en algún proceso judicial o si, de ser opcional, le gustaría participar en un jurado popular fueron determinantes para ir eligiendo o recusando a los 22 posibles integrantes. De hecho, agotadas las recusaciones permitidas, el último miembro tuvo que ser seleccionado por sorteo.

Esas 22 personas son las resultantes, tras las excusas, de las 36 que han de estar disponibles para cada juicio con jurado popular, y que a su vez forman parte de un total de 180 nombres elegidos por sorteo a principios de este 2023 para componer dichos jurados durante un periodo de dos años.

El magistrado, que les recordó que el acusado "es inocente mientras no se demuestre lo contrario" en virtud de las pruebas, les instó a hacer preguntas durante los interrogatorios y a tomar notas. "Tienen que razonar por qué consideran que es culpable o inocente", les insistió, al explicarles que el objeto del veredicto, es decir, las cuestiones que les tendrán que llevar a la decisión final, les será entregado al final de la vista oral, previsiblemente el 22 de noviembre. Una vez que determinen sobre la culpabilidad o inocencia, será el juez quien imponga la pena, en su caso.