Martínez propone un consorcio para un proyecto comarcal de nieve en Pinares

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, propuso una alianza para «recuperar el proyecto comarcal de nieve en Pinares» e intentar ejecutar un «proyecto ambicioso por una vez». En este sentido, manifestó su deseo de un consorcio «en el que podamos implicar a todas las administraciones», ya que «a escote, nada es caro». Martínez recordó que hay un proyecto durante el mandato socialista en la Diputación que calculó la necesidad de inversión en 14 millones. «Vayamos a un proyecto serio», insistió.

El alcalde de Soria hizo estas manifestaciones al hilo de unas precedentes consideraciones del presidente de la Diputación, Benito Serrano, sobre la ampliación de la pista del punto de nieve de Santa Inés. La intervención de 1,2 millones con cargo al Plan Soria podría comprometerse si se demora la cesión de suelo por parte de la propiedad, el Ayuntamiento de Soria y la Mancomunidad de los 150 Pueblos.

Martínez lanzó la idea de un consorcio para crear una gran instalación, con la presencia de los propietarios, Duruelo, Covaleda, la Comunidad Autónoma y otras administraciones. «Exijamos no un millón y medio, los 14, y hagámoslo por fases», expuso sobre la posible alianza para una gran pista que por su proximidad a Madrid puede ser un elemento dinamizador para toda la provincia. El riesgo de no ejecutar el dinero del Plan Soria, dado que al depender de la Comunidad Autónoma, «alguna prórroga podrá darnos». Para Martínez, los reparos sobre la ampliación serían «excusas», por lo que instó a «trabajar» en el sentido de un programa más ambicioso. «Vayamos a eso y no discutamos quién tiene que hacerse cargo del gasto corriente», expresó Martínez. No es hora de apuntar a «quién va a ser responsable por no ejecutar la obra».

Por su parte, el presidente de la Diputación, Benito Serrano, instó ayer al alcalde de Soria a «ser realista» e iniciar las obras con la ampliación del punto de nieve de Santa Inés para no perder la inversión que llega a través del Plan Soria.

«Esta intervención no limita nada y posteriormente se puede continuar para seguir creciendo en un proyecto más grande», explicó.

En este sentido, el responsable de la Diputación dijo que «ahora lo que urge es hacer esta obra inmediatamente y no enredarnos en convenios». Recordó que la urgencia está en la cesión de los terrenos y «queremos que nos digan si nos los van a ceder» . Puntualizó que le agrada que el regidor de la capital considere que la gestión del Punto de Nieve no le corresponda en solitario a la Diputación y volvió a reafirmar el compromiso de la Institución para gestionar el proyecto junto con otras administraciones.