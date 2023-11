Soria Ya pide a Óscar Puente la "sensibilidad" que no han visto en sus predecesores

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado ya a los nuevos ministros. Caras nuevas que a juicio de Soria Ya deberían traer nuevas actitudes hacia la provincia, especialmente en un caso tan batallado como el de las infraestructuras.

Óscar Puente es el nombre elegido para ser ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez. Soria Ya espera que este cambio de caras suponga un viraje en las políticas de este departamento en cuanto a la evolución de sus proyectos pendientes en Soria y Castilla y León. Para el movimiento ciudadano ni José Luis Ábalos ni Raquel Sánchez tuvieron sensibilidad con los problemas y las reivindicaciones de la provincia, “en ningún momento dieron prioridad a los proyectos de Soria. Raquel Sánchez deja el ministerio sin cerrar la licitación del tramo de la A-11 entre Langa de Duero y Aranda de Duero, a pesar de asegurar en marzo que estaría este verano. La señora Sánchez no nos deja un buen recuerdo”.

En este sentido, esperan que Óscar Puente, “profundo conocedor de las carencias en infraestructuras que tienen Soria y Castilla y León” priorice las obras de autovías que acumulan décadas de retrasos, como la Autovía del Duero y la Autovía de Navarra, y sea durante su mandato cuando se finalicen. Soria Ya también le exige que actúe en infraestructuras ferroviarias de la provincia, como la reapertura de la línea Soria-Castejón y la reducción de tiempos y mejora del servicio de la línea Soria-Torralba-Madrid.

Los sorianistas no se olvidan de la necesidad de conectar a la provincia con los grandes corredores ferroviarios que se están diseñando y de los que en estos momentos todo parece señalar que Soria se queda fuera. “Ahora está en manos del señor Puente que esto no ocurra y los sorianos no nos quedemos de nuevo tirados en el andén, como ya pasó con la alta velocidad”.

Asimismo, Soria Ya anuncia que registrará en los próximos días una carta solicitando una reunión con el nuevo ministro de Transportes para exponerle personalmente estos temas y poner sobre la mesa nuevos proyectos para la provincia. “Esperamos que, a diferencia de sus antecesores, el señor Puente tenga a bien recibirnos”.

A Soria Ya, siempre según el comunicado remitido, le inquieta el futuro de las ayudas al funcionamiento para empresas de Soria, Teruel y Cuenca tras las novedades en el Ministerio de Seguridad Social. El hasta ahora responsable de esta cartera, José Luis Escrivá, pasa el testigo a Elma Saiz, que va a ser la ministra que tomará las decisiones que afectan a estas ayudas y a su continuidad. El movimiento ciudadano espera que, “de haber noticias con este asunto vital para Soria, sean en positivo, es decir, que la nueva ministra trabaje para que se mejoren y aumenten hasta el máximo permitido por la Comisión Europea, y deje de ser una medida raquítica e insuficiente”.

Por otro lado, Soria Ya también muestra su preocupación por el Centro Nacional de Fotografía del edificio del Banco de España en Soria por los cambios en el Ministerio de Cultura. Para los sorianistas que este ministerio haya pasado de PSOE a Sumar le genera inquietud por lo que pueda decidir el nuevo equipo dirigido por Ernest Urtasun. “Exigimos al nuevo ministro de Cultura, Sumar y Yolanda Díaz que respeten las decisiones tomadas por su predecesor, el socialista Miquel Iceta, y se continúe con la ejecución de este proyecto tan importante para Soria”.

En cuanto al Reto Demográfico, tras confirmarse la continuidad de la ministra Teresa Ribera en este departamento, no esperan cambios en las políticas que está llevando el Gobierno de España en este asunto desde el año 2019. “Mucho nos tememos que va a seguir en la misma línea de anunciar mucho y hacer poco. No esperamos que impulse un Pacto de Estado contra la despoblación ni lleve a cabo medidas realmente útiles para los territorios y habitantes de la España vaciada. Todo apunta que va a seguir aplicando las mismas recetas a un enfermo que necesita otras medicinas”.