El Banco de Alimentos reparte 170.000 kilos a 2.200 familias en 2023

Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Banco de Alimentos de Soria lanza la Gran Campaña de recogida que se desarrollará durante este próximo fin de semana, 24 y 26 de noviembre, en unos 40 establecimientos de la capital y la provincia. Para ello, indicó el presidente del organismo, Óscar Arancón, esperan contar con un centenar de voluntarios «aunque es complicado, contaremos hasta el momento con cerca de 60, más o menos».

Por este motivo, ha pedido a la sociedad soriana «un esfuerzo» de cara «a intentar conseguir un 2024 con garantías». Y es que, no hay que olvidar que, actualmente, «son unas 2.200 personas» las beneficiarias del Banco de Alimentos entre las que «prácticamente no hay lactantes y alrededor del 10% son niños». Cifras más bien bajas «ya que con muchos lactantes y niños estaríamos hablando de otras necesidades».

La Gran Recogida de este fin de semana se realizará como las que se han venido haciendo a partir de la pandemia. «La gente no compra los alimentos y al salir del supermercado los deja en caja, sino que el usuario realiza su donativo en caja», apuntó Arancón. De esta forma, destacó, «el dinero donado se queda como saldo en el supermercado en cuestión y nosotros lo canjeamos por alimentos según las necesidades que tenemos». Así, puntualizó, «tenemos capacidad de manejar la dieta, las caducidades de los productos o el almacenaje». Por esta razón, «la labor de los voluntarios durante esta campaña será meramente informativa ya que no se manipularán ni se clasificarán alimentos».

El presidente del Banco de Alimentos de Soria calculó que al acabar al año habrán repartido en torno a 170.000 kilos de alimentos, una cifra similar a la del año pasado poniendo el acento a que «hemos cambiado calidad por cantidad en algunos productos como la fruta». En este sentido, destacó también, «la importancia de generar una economía circular ya que las compras de alimentos que hacemos las realizamos en comercios sorianos».

Programa europeo

Por otra parte, destacó Arancón, este próximo año concluye un programa europeo que ha durado los siete últimos años. Un programa «por el que este 2023 hemos recibido 45.000 kilos de alimentos (sin leche ni aceite) con los que no vamos a poder contar en 2024, que se han repartido a 1.000 personas necesitadas de diferentes puntos de la provincia».

Por este motivo, esta Gran Recogida de alimentos que se pondrá en marcha este fin de semana tiene más importancia si cabe «ya que empezamos con 45.000 kilos menos que no van a llegar». Cierto es, subrayó, que el objetivo es poner en marcha otro programa «pero está todavía por definir por lo que no es seguro que esté funcionando en 2024 por lo que llegará tarde y no será alimentos en especie sino que parece que será con tarjetas personalizadas».

Por todos estos motivos Arancón pidió «un esfuerzo a la sociedad soriana que, de por sí, es muy solidaria» para que «podamos tener algo de certidumbre de cara a 2024 y a todas las personas que tenemos que atender» asegurando «que aunque las familias beneficiarias se mantienen , los recursos han disminuido ya que la subida de la cesta de la compra es importante y el esfuerzo que hay que hacer es muy grande».

Por último, Arancón destacó que desde el pasado mes de abril están trabajando con el hipermercado E.Leclerc con el reparto de alimentos cuya caducidad está próxima. «Son alimentos que están en perfectas condiciones pero su fecha de caducidad está cercana. Se ponen en contacto con nosotros, nos donan los alimentos por la mañana y por la noche ya están en casa de alguna familia necesitada. Gracias a esta colaboración, en estos siete meses que han pasado desde que comenzamos, hemos repartido 12.000 kilos».