Excéntrico pleno en Soria a causa de un certificado que no hacía falta

Publicado por José Ángel Campillo Soria Verificado por Creado: Actualizado:

No hacía ninguna falta y, en cualquier caso, el tema podía haberse resuelto visitando al interventor o con una fotografía de móvil. Pero Vox se había empeñado en octubre en que la modificación presupuestaria número 5 debía ir acompañada del certificado que avalaba 180.000 euros de remuneración de los depósitos locales y había puesto «en entredicho» que los tales se hubieran producido. Así que alegó y ayer un extraño pleno tumbó la reclamación de la concejala Sara López. No era indispensable ni entonces ni ahora el certificado que, por otra parte, ya está en el expediente. Así se lo dijeron en su momento y ayer lo repitió no sólo el informe del interventor, sino también el popular Saturnino de Gregorio, quien desmontó la exposición de López. «Está el expediente inmaculado», resumió.

De Gregorio es tan secretario municipal como López y el portavoz del PSOE, Javier Muñoz, tuvo que quedarse estupefacto por el repaso ‘de colega a colega’. «Pues, señoría, no hay más preguntas», declaró, declinando añadir nada a una cuestión entre técnicos y que ya habían resuelto los propios de la casa. Lo había referido Muñoz al dar cuenta del informe contrario a la alegación: que todo estaba «conforme a Derecho» y que el certificado «no es un documento preceptivo», pues lo necesario y que constaba era el «informe previo de la intervención». El PSOE rechazó la alegación y los populares se abstuvieron.

El extravagante pleno se convocó de manera extraordinaria, pues la modificación contenía algún concepto que había que despachar rápido. Por ejemplo, el dinero para el Cross de Valonsadero. Es de suponer que la organización querrá cobrar cuanto antes. En su intervención, López había apelado a la Constitución, al Tribunal Constitucional y a la Carta Europea de Autonomía Local. A Muñoz y De Gregorio les pareció excesivo. Se antoja que supone mayor esfuerzo encontrar citas que visitar al interventor.