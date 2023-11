A-15, Soria-Castejón, CPD y Centro de Fotografía, prioridades socialistas con el nuevo Gobierno

Publicado por José Sosa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El PSOE de Soria hace balance de las intensas semanas de actividad política en torno a la nueva investidura de Pedro Sánchez. El secretario provincial, Luis Rey, mostró "satisfacción" por la configuración del Gobierno y marcó la A-15, la Soria-Castejón, el CPD y el Centro de Fotografía como los proyectos claves de la próxima legislatura sin olvidar que "hay muchos más". Rey también exigió parar los "señalamientos" a representantes socialistas y mostró confianza en que Virginia Barcones pueda continuar como Delegada del Gobierno en la Comunidad.

"Satisfacción ante un Gobierno que genera expectativas e ilusión", aseguró Rey que avanzó que en cuando se nombren los secretarios de Estado y directores generales se lanzarán a poner la "agenda soriana" en los diversos ministerios. Rey recordó también que en el propio discurso de investidura de Sánchez se habló sobre cohesión territorial o la descentralización. Muchos de los asuntos claves estarán bajo el paraguas de Transportes, cartera en manos del exalcalde de Valladolid, Óscar Puente. "Si nos fue bien con una ministra catalana, con uno de Castilla y León nos va a ir igual o mejor", remarcó.

No ocultó Rey las discrepancias pasadas con Puente y su apuesta por Valladolid como foco de desarrollo, pero circunscribió la 'polémica' a su labor como alcalde de la citada ciudad. "Ahora es ministro de toda España y manifestaciones similares las tienen todos los alcaldes", sentenció.

Precisamente, dos de los proyectos claves para el PSOE de Soria serán el desarrollo de la continuidad de la A-15 y la conexión ferroviaria con Castejón que dependen del ministerio de Puente. Rey recordó que ya está en licitación un tramo de la A-15 y que el objetivo estos próximos cuatro años es avanzar en el resto y en el enlace La Mallona-Los Rábanos, que conectará la autovía de Navarra con la del Duero. En este sentido recordó también que el aumento del coste en el Langa-Aranda de la A-11 ha retrasado un poco el lanzamiento del proyecto.

Con respecto a la Soria-Castejón la primera "memoria" del estudio de viabilidad se conocerá en 2024 y Rey apuntó a su papel clave de cara a la conexión de la provincia con los corredores europeos. "No podemos quedar desenganchados", insistió.

Sobre el CPD desde el PSOE insisten en la posibilidad de "efecto tractor" de una iniciativa cuyas obras ya han comenzado. "Lo que hemos pedido es que expliquen el proyecto, también al sector privado, porque debe ser un proyecto de referencia que sitúe a Soria en el mapa de este campo". En cuanto al Centro de Fotografía, y su dependencia de Cultura, departamento que pasa ahora a manos de Sumar, Rey mostró su confianza en que nada cambie. "El proyecto ya está en el Ayuntamiento y no concebimos que haya riesgo alguno", remarcó.

Aunque no tiene dependencia del Gobierno central, Rey también apunto al desarrollo del proyecto de ampliación de Santa Inés. El máximo responsable socialista recordó que los municipios que estaban gobernados por el PSOE "hicieron su trabajo" con el desarrollo de planes -con fondos europeos- de Sostenibilidad Turística y reclamó que la Diputación y la Junta "deben cumplir" su parte. Rey advierte que el millón y medio que de momento está planteado "no es suficiente" y recordó que el proyecto desarrollado por la Diputación, bajo mandado socialista, contemplaba una inversión del entorno de los 10 millones de euros. "Los 1,5 millones no son el compromiso que se necesita", subrayó.

Cuestionado por los periodistas sobre la continuidad de Virginia Barcones al frente de la Delegación del Gobierno en la Comunidad, Rey avanzó que los nombramientos deberían llegar en un par de semanas. "Estaríamos encantados" de que Barcones repitiera aunque no son muchos los ejemplos de continuidad en ese tipo de cargos. "Barcones ha desarrollado un trabajo excepcional, agotador, y es la mejor hoja de servicios para que el Presidente y el ministro de Política Territorial cuenten con ella", concluyó.

Rey defendió el proceso de investidura de Pedro Sánchez y los diferentes pactos firmados por el PSOE para lograr el apoyo parlamentario al nuevo Gobierno de coalición entre los socialistas y Sumar. "Se han dicho demasiadas falsedades", lamentó el líder del PSOE de Soria recordando que la investidura es legal y conforme a la Constitución y que todos los partidos que apoyan al Gobierno son legales. Sobre la polémica amnistía, Rey abogó por dejar que sean los mecanismos del Estado los que decidan sobre la constitucionalidad de la misma. "Serán los órganos constitucionales los que tengan que decidirlo", apunto. En opinión de Rey, esa amnistía servirá para "normalizar" la situación en Cataluña y "que en los próximos 12 años no tengamos que estar todo el día con esa cuestión sobre la mesa".

Desde el PSOE quisieron exigir "responsabilidad" al resto de partido por los "señalamientos" sobre los responsables socialistas. "Lamentablemente, recuerdan a otras épocas", explicó indicando que en una mensaje en redes se la ha llegado incluso a responsabilidad de la no implantación de Radioterapia en Soria. "Hay que respetar a los representantes de la soberanía popular", enfatizó. De la misma forma, Rey expresó su "máximo respeto" a las manifestaciones que "dentro del respeto" se han realizado contra las decisiones del Gobierno.