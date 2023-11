¿Nahum, con ánimo de acabar con la vida de Diolimar, le clavó un cuchillo que le causaría la muerte?

El jurado popular que tendrá que decidir sobre la culpabilidad o no del acusado de asesinato en Soria.M.H.

¿Nahum, con ánimo de acabar con la vida de Diolimar, le clavó un cuchillo asestándole una puñalada entre la séptima y la octava costilla en la zona intercostal izquierda que le causaría la muerte dando ella un fuerte grito? Ésta y otra decenas de preguntas tendrá que contestar, y razonar, el jurado popular, cinco hombres y cuatro mujeres, conformado para el juicio por asesinato por la muerte de una mujer de 35 años y nacionalidad venezolana en Soria, el 9 de junio de 2022. El juicio se dio por concluido el lunes tras cinco sesiones para las pruebas testificales, periciales, la declaración del acusado y las conclusiones de las partes, y esta mañana han recibido el objeto del veredicto.

El magistrado de la Audiencia Provincial de Soria Rafael Carnicero les trasladó a los miembros del jurado su misión, la de decidir si consideran culpable o no al acusado, que se enfrenta a una pena de 23 años de cárcel que piden la Fiscalía y la acusación particular por asesinato, frente a la libre absolución que solicita la defensa por dicho delito. Tendrán que determinar si hubo intencionalidad o no en los hechos, es decir, si fue un asesinato o un homicidio.

Y lo harán contestando a preguntas como si consideran que el acusado se aprovechó de la circunstancia de que la víctima no pudo defenderse y que espero a que se tumbara en la cama, y si no estiman probada que él tuviera ánimo de matar y que tampoco se aprovechó de ninguna circunstancia, si tuvieron una discusión y la puñalada de forma accidental.

Cuestiones todas ellas que deliberarán y votarán aislados. Desde esta mañana de martes 21, el jurado ya permanece custodiado por la Policía y les han sido retirados sus teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo de modo que no puedan comunicarse con el exterior.

Así estarán un plazo de 48 horas, cuando deberán dar lectura a su veredicto. El tribunal se volverá a conformar y el portavoz designado se encargará de leerlo. Dormirán en un hotel, precisamente el anexo al bar donde trabajaba la víctima, y ellos decidirán el tiempo que permanecen deliberando, de modo que el juzgado estará abierto a su disposición.

La votación es nominal y por orden alfabético, y no pueden abstenerse, les recordó el magistrado, que será quien imponga finalmente la pena en virtud del veredicto.

Un resultado que pasa también por contestar cuestiones como si el acusado se encontraba en la vivienda, si estaba la hija menor de la fallecida, relevante a la hora de determinar la pena, o si el tío acudió a la habitación donde la vio en la cama y al acusado con un cuchillo. Si consideran probado que la víctima falleció de forma inmediata por parada cardiaca provocada por la herida y si el encausado dejó el cuchillo y se marchó con una mochila.

"Estoy seguro de que lo van a hacer con acierto", concluyó el magistrado.